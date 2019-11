Destra e sinistra alla guida | ma davvero le donne fanno fatica a distinguerle?

Destra e sinistra esistono ancora. Le distanze non si accorciano : Si autocollocano in media al centro solo gli elettori M5S, comunque più vicini alla sinistra che alla Destra. Poco lontana Italia Viva, che però contende il consenso soprattutto al Pd

"Valori di Destra - idee di sinistraVia dalla Nato - sì a Russia e Cina" : INTERVISTA/ "Valori di destra e idee di sinistra". Così il filosofo Diego Fusaro sintetizza in un'intervista ad Affaritaliani.it i principi alla base di Vox Italia, il nuovo partito sovranista che prende il via proprio dalle sue idee e il cui manifesto programmmatico è rappresentato dal suo libro " Segui su affaritaliani.it

CentroDestra a Roma - Berlusconi : “Governo appoggiato dalla quinta sinistra - la magistratura che perseguita gli avversari politici” : “Questo governo è appoggiato da quattro sinistre: Pd, M5s, LeU e Italia Viva. A cui se ne aggiunge una quinta: la magistratura. Quella parte di magistratura che non ha mai smesso di perseguitare gli avversari politici“. A dirlo, dal palco di Roma, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Che cita anche i “classici” comunisti e le “mie 3762 udienze”. L'articolo Centrodestra a Roma, Berlusconi: ...

Calabria - elezioni regionali gennaio 2020 : candidati cercasi per il centrosinistra e centroDestra : L’importante non è partecipare ma vincere, indipendentemente dalla competizione. Come in ogni gara agonistica anche in politica conta un solo

Lungo la faglia centroDestra-centrosinistra - tra B. e Renzi. Parla Toti : Roma. A pochi giorni dal vertice di Arcore tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni – vertice in cui, in vista delle elezioni regionali, i tre leader si sono riproposti di interloquire regolarmente “per liberare gli italiani da una maggioranza che esiste solo nel Palazzo, che si è già

Giuseppe Conte ora è un modello : di Destra - di sinistra. E di niente : Lo stile trasformista del premier dilaga, come una maschera. Cloni del fu avvocato del popolo stanno invadendo la politica, ad ogni livello, nelle città, nelle regioni, nei ministeri. Tra abbracci, selfie e approssimazioni. L'originale, intanto, trotta per palcoscenicii rasentando l'ubiquità Ora anche gli elettori del Pd amano Giuseppe Conte"

Calabria - elezioni regionali con due candidati dell’area del centroDestra e due candidati dal versante del centrosinistra? : Cerardo Mario Oliverio Presidente Regione Calabria, Mario Occhiuto Sindaco di Cosenza, non saranno competitor alle prossime elezioni regionali? Dalle voci

La7 - Bersani al M5s : “Arrendetevi. Finitela di dire che non siete né di Destra - né di sinistra. A vostro modo siete di sinistra” : “Mi rivolgo ai 5 stelle: Finitela con questa storia che non c’è né destra, né sinistra e che non siete né di destra né di sinistra. Cari 5 Stelle, arrendetevi: a vostro modo, siete di sinistra. Convincetevi, su. Naturalmente anche noi dovremmo dire che la sinistra non le ha fatte tutte giuste. Quindi, anche per noi essere di sinistra è una sfida”. Sono le parole pronunciate a “L’aria che tira” (La7) dal ...

Sondaggi elettorali - una coalizione di centrosinistra con Pd e M5s vale quanto il centroDestra : Un Sondaggio condotto da Quorum/YouTrend per Sky Tg24 considera la possibilità di una sfida tra il centrodestra e il centrosinistra (allargato al M5s) alle prossime elezioni politiche: in questo scenario l'equilibrio regna sovrano, con la coalizione guidata dalla Lega leggermente avanti rispetto a quella formata da pentastellati e Pd.Continua a leggere

Sondaggi - 6 su 10 bocciano il governo. Lega primo partito. Pd - M5s e sinistra in coalizione? Sarebbe un testa a testa col centroDestra : La maggioranza degli elettori ha un’opinione negativa del governo Conte 2, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è la figura politica che ispira più fiducia e la Lega resta di gran lunga il primo partito con più del 30 per cento. Sono i dati principali del Sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso durante Start, il nuovo approfondimento politico della testata. In particolare, secondo la rilevazione, 6 intervistati su 10 ...

Fi : Gelmini - ‘alternativi a sinistra e determinanti nel centroDestra’ : Roma, 22 set. (AdnKronos) – ‘Le parole di Berlusconi hanno confermato in maniera inequivocabile la collocazione di Forza Italia nell’alveo di un centrodestra liberale, alternativo alla sinistra, all’opposizione del Governo Conte bis e lontano dalle sirene renziane”. Così, in una nota, la presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini.‘La strada delle riforme liberali – ...

Governo - Rizzo (Pc) : “M5s dice di non essere né di Destra - né di sinistra - ma in realtà è ‘Franza o Spagna - purché se magna’” : “Pd e M5s? Questi se le sono date e se ne sono dette di tutti i colori fino al giorno prima: ‘Il partito di Bibbiano, mai con quelli’. E adesso stanno assieme. Il M5s dice di non essere né di destra, né di sinistra. Non mi riferisco assolutamente all’elettorato, che resta la parte migliore del Paese, ma ai dirigenti. Sono ‘Franza o Spagna purché se magna’, cioè pronti a fare qualunque giravolta. “. Sono ...

Di Maio : "Siamo davvero post-ideologici - lavoriamo sia con la Destra che con la sinistra" : Il leader del M5s: "Sull'accordo con Pd io ero il più scettico, ma questa ipotesi ha ricevuto il record di voti su Rousseau...