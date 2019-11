Infortunio Castillejo | sfortuna per il Milan contro la Lazio

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 3 novembre 2019)– Si sta giocando l’ultimo match della domenica valido per l’11^ giornata del campionato di Serie A, in campoche stanno disputando una partita convincente, all’intervallo il risultato è di 1-1, apre il gol di testa del solito Ciro Immobile, poi il pareggio con l’autogol del difensore di Bastos su tocco di Piatek. Nel frattempo arrivano brutte notizie per Pioli, si è fermato quello che è stato per gran parte il migliore in campo,. Problema fisico per il calciatore che ha chiesto il cambio, al suo posto dentro Rebic. Le condizioni diverranno valutate entro le prossime ore. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloper illasembra ...

MilanLiveIT : #MilanLazio - Le ultime sull'infortunio di #Castillejo - TrevorSollars : RT @NonEvoluto: #MilanLazio Finisce un 1°t dall'alta intensità e sprazzi di bel gioco. Quando giochi cosi, Dio del calcio ti strizza l'occh… - RedellePagelle : Castillejo 7 Ottime giocate, peccato per l'infortunio #MilanLazio #FinePrimoTempo #Milan RT per commento -