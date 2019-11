In Italia boom di fideiussioni false | 1 | 6 miliardi in quattro anni i

Sondaggi elettorali - in calo la Lega ma nel centrodestra è boom di Fratelli d’Italia : sfiora il 10% : Il Sondaggio realizzato da Emg Acqua per Agorà evidenzia il boom di Fratelli d'Italia: il partito di Giorgia Meloni guadagna più di un punto percentuale in una settimana e sfiora il livello record del 10%. Nonostante la vittoria alle regionali in Umbria è invece in calo la Lega di Matteo Salvini. In discesa anche il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Ultimi Sondaggi politico elettorali - numeri impietosi per Pd e M5S - boom per Lega e Fratelli d’Italia - in discesa anche Italia Viva di Matteo Renzi : Gli Ultimi Sondaggi resi pubblici da La7, durante la diretta per lo spoglio delle elezioni regionali in Umbria, sono impietosi per il governo giallorosso. La tendenza del voto in Umbria sembra proprio che, purtroppo per Zingaretti e Luigi Di Maio, si una tendenza nazionale. Il Partito Democratico, secondo i Sondaggi di SWG, perde in una sola settimana l’0,8% delle intenzioni di voto, diventando il terzo partito in Italia con il ...

Miss Italia torna single. E l’ex di Carolina Stramare… Boom! Il gossip è già sulla bocca di tutti : La modella Italiana Carolina Stramare, vincitrice dell’ottantesima edizione del concorso di bellezza ‘Miss Italia 2019’ torna a far parlare di sé. La ragazza ha rilasciato un’intervista a ‘Di Più’ nella quale ha confessato di essersi ormai lasciata con il suo fidanzato Alessio. Troppi gli impegni che la tengono lontana da casa e, visto che lei si è posta come obiettivo il diventare conduttrice ed attrice, ha preferito rinunciare all’amore e non ...

Dalla sicurezza alimentare al boom del biologico - l’agricoltura Italiana è la più green d’Europa : Dai primati nella sostenibilità alla leadership nella qualità, dai record nella sicurezza alimentare al boom del biologico, l’agricoltura italiana è oggi la più green d’Europa, con una crescita che ne alimenta il successo in tutto il mondo: è quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Symbola diffusa in occasione della presentazione del Rapporto greenitaly. “L’Italia è ai vertici mondiali per aree coltivate a biologico – ricorda Coldiretti ...

Meditazione : dagli Stati Uniti all’Italia e` boom di appassionati. Ecco i motivi del successo : Nel cuore della Toscana Alle Saline dell'isola di GozoNel casa mistica in TexasRiti lunari di MeditazioneA scuola dal maestro Louka LeppardNella natura altoatesinaSotto le stelle tra i castelli della ManchaNell'entroterra LigureSulle colline SabineSulle pendici dell'HimalayaNell'Appennino Tosco EmilianoMeditation walk nel boscoIn gruppo nel parco secolareSull'isola magneticaAlla ricerca della tranquillità perdutaLo stress della routine ...

Hallowen : meglio all'Italiana - boom di richieste per le zucche padovane (3) : (Adnkronos) - La zucca più diffusa, ricorda Coldiretti, resta quella da cucina che può essere utilizzata sia per preparazioni salate sia per dolci, abbinata a pasta, carne, formaggi e torte. La zucca da cucina più nota è sicuramente la zucca “Violina”, ideale se abbinata alla pasta fresca o al riso,

Hallowen : meglio all'Italiana - boom di richieste per le zucche padovane (2) : (Adnkronos) - “Quest’anno la produzione è stata soddisfacente e possiamo contare su una buona qualità.- spiega Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova nonché impegnato anche nella coltivazione delle zucche – La produzione media complessiva si aggira sui 75 mila quintali di zucche, destinate

Hallowen : meglio all'Italiana - boom di richieste per le zucche padovane : Padova, 27 ott. (Adnkronos) - Nel pieno dell’autunno la zucca si prende la sua rivincita e si impone tra i prodotti di stagione più ricercati e usati in cucina. Perché se ormai Halloween impazza un po’ ovunque e detta nuove mode, è ben viva la tradizione tutta italiana delle zucche, usate sia per sv

“In alto i calici!”. Oggi è tra le Italiane più famose e adorate : la foto in versione baby fa il boom : Il 22 ottobre del 2004 è uscito “Resta in ascolto”, uno dei dischi di Laura Pausini di maggior successo. “Un album che ha segnato la mia vita e la mia carriera e che ha portato all’Italia un Grammy Award! Che onore!”, ha scritto la cantante nel suo post su Instagram per celebrare questa bellissima ricorrenza. All’album contribuirono diversi artisti: Vasco Rossi e Gaetano Curreri scrissero per Laura il pezzo “Benedetta ...

Sondaggi politici elettorali : PD e M5S in discesa - boom per Lega e Fratelli d'Italia : La Lega è tornata a crescere notevolmente nei Sondaggi politici: il partito di Matteo Salvini allunga sui rivali nelle intenzioni di voto pubblicate dall’istituto di ricerche SWG. Dopo settimane in cui c’erano state alcune flessioni, è ritornato a macinare terreno, staccando gli inseguitori, che a loro volto hanno perso consensi tra i cittadini. Un dato interessante riguarda Fratelli d’Italia che incrementa il proprio bottino, toccando ...

Sondaggi elettorali - nuovo boom della Lega : è al 34%. Crescono anche Fdi - Fi e Italia Viva : Il Sondaggio effettuato da Swg per il Tg La7 mostra gli effetti positivi delle due piazze del weekend - quella del centrodestra a Roma e la Leopolda 10 a Firenze - sui partiti che si sono mobilitati in questi giorni. La Lega torna al 34%, mentre sono in crescita anche Fratelli d'Italia, Forza Italia e Italia Viva.Continua a leggere

La direttiva copyright sarà un boomerang - anche in Italia : Cosa succederà quando la direttiva europea sul copyright sarà applicata anche in Italia? Penso di sapere la risposta, anche se Fieg (Federazione Italiana editori di giornali) e Fnsi (Federazione nazionale della stampa) la invocano come un toccasana.Ricapitoliamo: in primavera il Parlamento europeo ha votato la riforma del copyright dove, all’articolo 11, si dice che i servizi Internet (in particolare gli aggregatori di ...

Ciclocross - Superprestige 2018-2019 : Italia magica a Boom. Alice Maria Arzuffi ed Eva Lechner firmano una doppietta storica : Impresa di portata storica delle crossiste azzurre sul durissimo circuito di Boom, nella seconda prova di Superprestige 2018-2019. Alice Maria Arzuffi (777-Steylaerts) ha ottenuto la sua seconda vittoria, dopo quella a Gavere nel 2018, nella Challenge più antica del Ciclocross, staccando tutte le rivali all’imbocco dell’ultimo giro. Secondo posto per la campionessa d’Italia Eva Lechner (Creafin), autrice di una rimonta ...

Boom di Roma e Lazio nell’Italia di Mancini - Juve ai minimi termini : Nella Nazionale di Mancini che prenderà parte all’Europeo ci saranno 6 calciatori della Roma (erano 7 prima dell’infortunio di Florenzi) e 2 della Lazio. Il Corriere dello Sport parla di “blocco della Capitale” proprio a proposito del fatto che i due club Romani sono i principali bacini da cui attinge l’Italia del calcio. Raramente è avvenuta la stessa cosa in passato. “Non si tratta di semplice campanile: ...