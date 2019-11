F1 | GP USA 2019 | Lewis Hamilton vince il Mondiale se… Tutte le combinazioni per il trionfo

Fonte : oasport

(Di domenica 3 novembre 2019)ha una ghiotta occasione per portare a casa l’iride della F1 già al termine del GP degli USA: il britannico ha un vantaggio di 74 punti sul compagno di squadra Valtteri Bottas, e ne deve conservare almeno 52 per riuscire nell’impresa: il britannico deve perdere al massimo 22 punti dal finlandese, e può farlo giungendo almeno ottavo, o nono ma firmando il giro più veloce, oppure semplicemente nel caso in cui Bottas non dovessere.ILSE… Bottas non; finisce ottavo o fa meglio; finisce nono e firma il giro più veloce. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse

fattoquotidiano : M5s, Buffagni: “A chi usa il Movimento come un taxi dobbiamo dire di andare a quel paese” - SkyTG24 : Usa, la nipote di Bob Kennedy è morta per un’overdose - SkyTG24 : Stati Uniti, vince due volte in un anno lotteria milionaria -