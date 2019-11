Casey Affleck presenta “Light of my life” a Roma

Fonte : romadailynews

(Di domenica 3 novembre 2019)ha incontrato oggi la stampa aperre il film Light of my life di cui e’ regista, interprete, sceneggiatore e produttore. Dopo l’Oscar ottenuto per Manchester by the Sea nel 2017, l’attore statunitense, fratello minore di Ben, porta sugli schermi la storia di un padre e della sua unica figlia di undici anni, che si nascondono tra boschi e in case disabitate, dopo che un virus sconosciuto ha ucciso la maggior parte della popolazione femminile. Ambientato in un futuro distopico e post-apocalittico, padre e figlia attraversano paesaggi rurali e ostili, incontrando di volta in volta persone ormai prive di umanita’, ed ogni volta la bimba deve travestirsi da maschio per poter sopravvivere. Light of My Life porta lo spettatore a riflettere sul comportamento umano quando viene messo alla prova da circostanze difficili. Nelle parti iniziali del film, Dad (il ...

morandi_andrea : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | «#LightOfMyLife? Un’eredità da lasciare ai miei figli» #CaseyAffleck ha presentato a Roma il suo nuovo film,… - Alicenellacitt : RT @SpettacoloMania: Videoincontro con @CaseyAffleck20 e @AnnaPniowsky a Roma per #lightofmylife film di chiusura di @Alicenellacitt in sa… - Damiano_Pan : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | «#LightOfMyLife? Un’eredità da lasciare ai miei figli» #CaseyAffleck ha presentato a Roma il suo nuovo film,… -