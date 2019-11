Moto2 | GP Malesia 2019 | risultato qualifiche Alex Marquez in pole position | Binder e

Moto2 - GP Malesia 2019 : Alex Marquez avrà ancora il braccino? Secondo match point iridato - ma Binder e Luthi si avvicinano… : Marc Marquez in MotoGP e Lorenzo Dalla Porta in Moto3 si sono già laureati campioni del mondo per la stagione 2019, ma c’è ancora una categoria in cui il titolo iridato non è ancora stato assegnato quando mancano solo due gare alla fine. Stiamo ovviamente parlando della classe Moto2, in cui Alex Marquez ha monopolizzato la scena praticamente per tutto il campionato prima di cominciare a rallentare proprio nel momento in cui si stava ...