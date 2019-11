M5s contro i ‘retroscena da Prima Repubblica’ | ‘Non c’è futuro per questa legislatura se

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 novembre 2019) Mentre il Pd difende la tassa sulla plastica in manovra dagli attacchi di Matteo Renzi, i 5 stelle se la prendono con l’ex premier che, intervistato dal Messaggero, ha lasciato intendere che la figura di Giuseppe Conte non è imprescindibile per far andare avanti la. “Lo vogliamo dire chiaramente”, si legge sulla pagina Facebook del Movimento 5 stelle, “non esisteperse qualcuno prova a mettere in discussione il presidente Conte con giochini di palazzo, immaginando scenari futuri decisamente fantasiosi. Lo stesso vale anche se si continua a indebolire quest’esecutivo attraverso messaggi che fanno male al Paese e che lo mettono continuamente in fibrillazione”. Il riferimento è appunto all’intervista dell’ex premier, ma anche alle continue tensioni al tavolo della maggioranza tra gli alleati: “Ogni tanto ...

g_brescia : Uno strepitoso @VianelloGio oggi in Aula alla Camera sull’#Ilva: no all’immunità penale, no al razzismo ambientale!… - fattoquotidiano : GIOVANNI ENDRIZZI Il senatore M5S contro l’azzardo legalizzato: “Non si rinnovino le concessioni previste nella man… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna con @capezzone e @galietti82. #Tasse, tasse, tasse: tutte le tasse della manovra.… -