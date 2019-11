Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) L’uomo del giorno di oggi di CalcioWeb è l’ex portiere italiano Enrico “, che compie 80 anni. Protagonista della maglia azzurra, con cui è stato campione d’Europa nel ’68 e vice campione del Mondo nel ’70, ha vinto lo scudetto con il Cagliari di Riva ed è considerato tra i migliori italiani di sempre nel suo ruolo. Almeno tre flash della sua vita e della sua carriera sono scolpiti nella mente di tanti tifosi. Primo, il Mondiale del 1966, quando era in porta nella Nazionale di Mondino Fabbri, in Inghilterra. Al ritiro di Durham, nel Nord dell’Inghilterra, lui era giovane e un po’ guascone, ma era già un portiere molto bravo. Era stato il terzo di Buffon e Mattrel ai Mondiali del Cile e aveva conquistato il posto di titolare in una Nazionale divorata dai dualismi fra i fautori del calcio catenacciaro e dei loro ...

CalcioWeb : Auguri a... Ricky #Albertosi: quella volta che Nereo Rocco lo costrinse a mettere i mutandoni di lana...… - toscamanu : @Sweetie3012 @ricky_martin prego...auguri ciaoooo!!! - falicehappiness : RT @rtl1025: Tanti auguri a papà @ricky_martin per la quarta volta ???? -