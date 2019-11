Venezia | schianto in auto dopo discoteca | muore una ragazza

Venezia - Sara morta a 29 anni nello schianto in moto : il fidanzato alla guida aveva bevuto : Il giovane di 26 anni che nello stesso impatto ha riportalo solo lievi fratture ora è indagato d alla Procura per omicidio stradale con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza. Dai controlli in ospedale è emerso che aveva un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito d alla legge.Continua a leggere

Venezia - l’unico sopravvissuto allo schianto del motoscafo offshore : “La lunata non si vedeva. Le autorità mettano delle luci - salveranno vite” : La “lunata” non si vedeva, perché non segnalata in modo sufficiente dalle luci. Quella scogliera bassa realizzata alla bocca di porto del Lido, per proteggere le strutture del Mose, era praticamente invisibile perfino per la sofisticata strumentazione di bordo, capace di scrutare la notte. È questa l’accusa che l’unico sopravvissuto dell’incidente nautico con tre vittime, avvenuto a Venezia, ha formulato parlando con il ...