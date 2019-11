Punto in testa da un insetto durante la vacanza | prof di 27 anni torna a casa e muore

Video/ Perugia Ascoli - 1-1 - : highlights e gol. Un Punto a testa al Curi! - Serie B - : Video Perugia Ascoli, risultato finale 1-1,: highlights e gol della partita, valida nella 10giornata del Campionato di Serie B.

Video/ Brescia Fiorentina - 0-0 - : highlights. Un Punto a testa al Tardini - Serie A - : Video Brescia Fiorentina, risultato finale 0-0,: highlights della partita, giocata al Tardini e valida per l'ottava giornata del Campionato di Serie A.

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : Caruana solo in testa con mezzo Punto su Carlsen e altri sei giocatori : Situazione intricatissima ad un turno dalla fine del FIDE Grand Swiss 2019, che deve designare un qualificato al Torneo dei Candidati 2020 al titolo mondiale. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI OGGI CLICCA QUI PER LEGGERE LA CLASSIFICA GENERALE In testa da solo c’è Fabiano Caruana, che però è già qualificato in quanto ultimo sfidante del campione del mondo in carica Magnus Carlsen, ovviamente esentato dal torneo dell’anno prossimo. Caruana oggi ha ...

Scacchi - FIDE Grand Swiss 2019 : Caruana e Wang Hao tornano in testa da soli - Carlsen a mezzo Punto. Patta per Vocaturo : Dopo il sesto turno del FIDE Grand Swiss 2019, tornano in testa da soli Fabiano Caruana e Wang Hao: l’italoamericano e il cinese combattono per obiettivi diversi, dato che l’uno gioca per il montepremi in palio e l’altro per l’effettivo ingresso nel Torneo dei Candidati 2020. I due arrivano al giorno di riposo con 5 punti su 6, ma, essendosi già affrontati nel corso del torneo, non potranno confrontarsi una seconda volta: ...

Ex moglie di Mario Cipollini : "Mi puntò pistola alla testa" : ""Eravamo andati a fare un passeggiata in bicicletta e lui mi aveva staccato. Giunta a casa mi cambiai: avevo un appuntamento con l'estetista. Indossai una gonna e lui appena la vide andò su tutto le furie giudicandola troppo corta. Mi prese con forza e mi costrinse ad andare in camera da letto. Lì tirò fuori la pistola e me la puntò alla tempia".". Questa la testimonianza fatta ieri in aula in tribunale a Lucca da Sabrina Landucci, ex moglie ...

Mario Cipollini - la moglie dell’ex campione di ciclismo : “Mi puntò una pistola carica alla testa durante una lite” : “Mario mi ha puntato la pistola alla testa durante una lite. Mi ha minacciato e la pistola era carica“. A rivelarlo è Sabrina Landucci, la ex moglie del campione di ciclismo Mario Cipollini nel corso della sua deposizione nel processo che vede l’atleta imputato con l’accusa di maltrattamenti e minacce contro la donna. L’episodio si è verificato prima del 2012 quando Sabrina Landucci e Mario Cipollini erano ancora ...

Cipollini - l'ex moglie : «Mario mi puntò una pistola carica alla testa durante una lite» : Una frase choccante. «Mario mi ha puntato la pistola alla testa durante una lite. Mi ha minacciato e la pistola era carica». A parlare è Sabrina Landucci, la ex moglie del campione...

L’ex moglie d Mario Cipollini : “Violenze continue - mi puntò una pistola carica alla testa” : Sabrina Landucci, ex moglie di Mario Cipollini, ha accusato l'ex campione del mondo di ciclismo di numerosi episodi di violenza: in un'occasione dopo una lite "Super Mario" sarebbe arrivato a puntarle una pistola carica alla testa e a minacciare di fare fuoco. Cipollini deve rispondere di stalking, maltrattamenti e minacce.Continua a leggere

Cipollini - l'ex moglie : «Mario mi puntò una pistola carica alla testa durante una lite» : Una frase choccante. «Mario mi ha puntato la pistola alla testa durante una lite. Mi ha minacciato e la pistola era carica». A parlare è Sabrina Landucci, la ex moglie del campione...