Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda quello del Samsung Galaxy S10+

Recensione Huawei Nova 5T : bel design - prezzo giusto e tutto ok con le Google App : Recensione Huawei Nova 5T – Huawei Nova 5T si colloca in uno scenario particolare per Huawei, la grana del ban USA non sembra volersi risolvere e HarmonyOS non ha un tempo di arrivo chiaro, un momento di transizione che però l’azienda non ha intenzione di trascorrere restando a guardare e che anzi, intende riempire con […] L'articolo Recensione Huawei Nova 5T: bel design, prezzo giusto e tutto ok con le Google App proviene da ...

Subito il Huawei Nova 5T in offerta su Amazon : prezzo al 31 ottobre : C'è l'opportunità di portarsi a casa il nuovo Huawei Nova 5T su Amazon al prezzo in offerta di 429 euro, nella colorazione Black e con in omaggio lo speaker Bluetooth Soundstone (il prodotto in questione non è importato, e presenta pertanto la garanzia ITALIA). La spedizione del prodotto è gratuita, con possibilità di riceverlo a casa entro sabato 2 novembre (a patto di finalizzare la transazione nel giro di pochi minuti). Il dispositivo, ...

Recensione Huawei Nova 5T - fascia media ma prestazioni top : L’ultimo smartphone Huawei ricorda un po’ l’azienda cinese di qualche anno fa, quella che per farsi largo riusciva a sfornare prodotti molto inNovativi dal prezzo decisamente interessante. In effetti stavolta il tentativo, dichiarato, del colosso di Shenzhen è quello di democratizzare l’accesso alla fotografia di qualità grazie al contributo dell’intelligenza artificiale. Il nuovo prodotto di fascia media Nova 5T dispone infatti di un kit ...

Huawei Nova 5T - ASUS Rog Phone 2 e Huawei Band 2 Pro si aggiornano : patch di sicurezza e non solo : Huawei Nova 5T, ASUS Rog Phone 2 e Huawei Band 2 Pro si aggiornano: patch di sicurezza per il primo e tanti piccoli miglioramenti per gli altri due L'articolo Huawei Nova 5T, ASUS Rog Phone 2 e Huawei Band 2 Pro si aggiornano: patch di sicurezza e non solo proviene da TuttoAndroid.

Interessati a Huawei Nova 5T? Ecco il bundle proposto da Amazon : Se siete Interessati all'acquisto di Huawei Nova 5T, potreste considerare la proposta di Amazon: il colosso dell'e-commerce include le cuffie Huawei Freebuds Lite e Huawei Soundstone senza sovrapprezzi! L'articolo Interessati a Huawei Nova 5T? Ecco il bundle proposto da Amazon proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda il Samsung Galaxy S10+ : A caratterizzare Huawei Nova 6 5G per quanto riguarda il design dovrebbe essere un ampio display con un foro nell'angolo in alto a sinistra per la fotocamera L'articolo Huawei Nova 6 5G potrebbe avere un display che ricorda il Samsung Galaxy S10+ proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 5T arriva in Italia - prezzo e caratteristiche : Huawei rilancia in Italia la serie Nova annunciando l'arrivo del nuovo Huawei Nova 5T. Uno smartphone dal look elegante che strizza l'occhio ai più giovani, essendo il dispositivo perfetto per chi utilizza quotidianamente i social media. Bello e potente, grazie a un sistema di 4 fotocamere posteriori e alla presenza del chip Kirin 980 – per intenderci, lo stesso a bordo di Huawei P30 Pro - assicura immagini di qualità ...

Possibile comprare Huawei Nova 5T a rate con Vodafone : il device definitivo : In questi giorni avrete di certo sentito parlare del nuovo Huawei Nova 5T, il medio-gamma che si comporta da top di gamma e che ne costa quasi la metà. Eravamo ancora in dubbio sul fatto che il dispositivo potesse o meno arrivare in Italia: Vodafone ci ha fornito l'indicazione che cercavamo, aggiungendolo al proprio listino per l'acquisto a rate oppure in un'unica soluzione. Il prezzo, in quest'ultimo caso, è quello di listino, pari a 429.99 ...

Huawei 'scavalca' Trump : arriva Nova 5T con licenza Google : Lo smartphone non rinuncia al Play Store con le app del colosso americano. Cinque fotocamere (una frontale) e batteria da 3.750mAh con ricarica rapida. In vendita a 429,90 euro

Huawei inaugura un nuovo centro per l’innovazione a Roma : Innovation Experience and Competence Center di Huawei, Roma (Foto: DP) Oltre la smart city: Huawei punta direttamente a essere riconosciuta come la capofila che ha reso (renderà) l’Italia una nazione (tutta) smart. Ogni dettaglio dell’inaugurazione della nuova sede di Roma, sulla Laurentina, sembra comunicare un “noi c’eravamo, e ci saremo”. Sui monitor della sala dove si svolge la conferenza stampa campeggiano numeri e ...

Vodafone rilancia le offerte operator attack e accoglie Huawei Nova 5T nel proprio listino : Vodafone ha deciso di mantenere attivabili tante offerte operator attack della gamma Special Minuti, inoltre propone Huawei Nova 5T sia cash che a rate. L'articolo Vodafone rilancia le offerte operator attack e accoglie Huawei Nova 5T nel proprio listino proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 6 5G sarebbe passato dal TENAA in compagnia di altri due misteriosi dispositivi : Gli smartphone WLZ-AN00, WLZ-AL10 e OXF-AN00 sono passati dal TENAA, due dei quali con connettività 5G: tra di essi potrebbero esserci Huawei Nova 6 5G, HONOR V30 e HONOR V30 Pro. L'articolo Huawei Nova 6 5G sarebbe passato dal TENAA in compagnia di altri due misteriosi dispositivi proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 5T è lo smartphone da 430 euro per i giovani appassionati di fotografia : Huawei Nova 5T è uno smartphone particolarmente indicato per i giovani appassionati di fotografia. È un prodotto che costa 430 euro, è equipaggiato con il sistema operativo Android 9 Pie. Punta di diamante del prodotto è l’Intelligenza Artificiale, che come specificato da Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager CBG di Huawei Italia, “ci permette di rendere accessibili le nostre eccellenti prestazioni fotografiche ad un pubblico ...

A tutta birra con il nuovo Huawei Nova 5T : un quasi top di gamma ad un prezzo generoso : Presentato in Malesia alla fine di agosto, finalmente possiamo dire ufficializzato il Huawei Nova 5T anche in Italia. Il dispositivo, pur non appartenendo alla fascia alta del mercato, vanta specifiche niente male, e si distingue prevalentemente per il suo design ricercato e per la fotocamera, di un livello piuttosto elevato. Lo schermo corrisponde ad un FullView con diagonale da 6.26 pollici e risoluzione FullHD+, mentre il processore si ...