Bologna Per ora Di Maio chiude la porta a Zingaretti

Probabili formazioni Bologna-Inter : un solo cambio per Conte - i felsinei si affidano agli ex Medel e Palacio : Probabili formazioni Bologna-Inter – L’Inter scenderà in campo al Dall’Ara nella gara delle 18 di sabato. I felsinei tornano a giocare in casa dopo la sconfitta rimediata alla Sardegna Arena. I nerazzurri arrivano dalla sofferta vittoria di Brescia e vorranno ottenere i tre punti per continuare il testa a testa con la Juventus. Mihajlovic conferma il 4-2-3-1 con il ritorno di Medel in mediana e quello di Palacio dal primo ...

Bologna - la stupra a 12 anni e poi continua a perseguitarla : Ve la faccio trovare a pezzi : Nel 2001, al momento dello stupro lei aveva soltanto 12 anni. Lui ne aveva 18 e all'epoca dei fatti era il suo vicino di casa. La ragazza, però, lo aveva denunciato cinque anni più tardi e l'uomo era stato fermato, processato e condannato (in carcere) per violenza sessuale. È uscito ad aprile dell'anno scorso e poco tempo dopo ha ripreso a minacciare e perseguitare la ragazza. È accaduto a Bologna e secondo quanto riportato da Il resto del ...

Concorsi per assistente sociale a Verona e Oss a Bologna : candidatura il 28 novembre : La Gazzetta Ufficiale rende noto che è stato proclamato un concorso pubblico per l'assegnazione di una posizione di istruttore direttivo assistente sociale da regolarizzare con un contratto a tempo indeterminato e part time di ventisette ore a settimana per l'I.P.A.B. Veronesi DR. Germano di San Pietro in Cariano in provincia di Verona. Mentre, l'azienda pubblica di servizi alla persona Seneca Crevalcore in provincia di Bologna ha attivato una ...

Bologna-Inter - le probabili formazioni : scelte obbligate per Conte che punta su Lukaku : Neanche il tempo di archiviare il decimo turno che si è quasi alla vigilia dell'undicesima giornata di Serie A. Uno degli anticipi in programma è quello che si giocherà sabato alle ore 18 allo stadio Dall'Ara e vedrà di fronte Bologna e Inter. Due squadre con ambizioni ed obiettivi diversi in questa stagione. I padroni di casa puntano ad ottenere una salvezza tranquilla e stanno facendo molto bene, nonostante la situazione relativa al proprio ...

Cagliari-Bologna 3-2 - le pagelle di CalcioWeb : Joao Pedro-Simeone coppia perfetta [FOTO] : Cagliari-Bologna, le pagelle di CalcioWeb – Il Cagliari per sognare l’Europa, il Bologna per ricercare la continuità dopo un periodo così così. Questi i rispettivi obiettivi sardi ed emiliani in riferimento al match della Sardegna Arena valevole per la 10^ giornata di Serie A. Gara appena terminata, i ragazzi di Maran vincono ancora trascinati dalla solita coppia Joao Pedro-Simeone. Emiliani, che erano passati in vantaggio con ...

Bologna - sorpreso a fare pipì all’aperto : multa da 5mila euro : Un ventenne di nazionalità gambiana ha ricevuto una multa di 5mila euro dopo essere stato sorpreso ieri mattina a fare pipì all'interno del parco della Montagnola di Bologna.Continua a leggere

Juventus - i convocati per il Bologna : out Higuain - c’è Ramsey : La Juventus si prepara per la 10^ giornata del campionato di Serie A, il club bianconero è chiamato a riscattare il pareggio contro il Lecce e l’intenzione della squadra di Maurizio Sarri è quella di riportarsi in vetta dopo il successo dell’Inter di ieri sul campo del Brescia. Negli ultimi minuti l’allenatore bianconero ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera, qualche problema di troppo per la ...

Bologna - la folle sfida di quattro ragazzini : si sdraiano sui binari per un selfie : Da Bologna arriva l'ormai ennesima cronaca di ragazzini che sfidano la morte per un selfie ed una manciata di like. Nel fine settimana, al bivio Santa Viola, un macchinista è stato costretto a frenare la corsa di un treno ad alta velocità perché, sdraiati sulle rotaie, c'erano quattro giovanissimi. Uno di loro, neanche quattordicenne, è stato fermato. Solo qualche giorno fa, un episodio analogo a Borgo Panigale. ...Continua a leggere

Cagliari-Bologna - Maran incorona Mihajlovic : “per ciò che ha dimostrato merita la Panchina d’Oro” : L’allenatore del Cagliari ha parlato benissimo del collega serbo, augurandogli addirittura di vincere la Panchina d’Oro Cagliari e Bologna si affronteranno domani alla Sardegna Arena nel decimo turno del campionato di Serie A, in Panchina però non ci sarà Sinisa Mihajlovic, che ha già iniziato il terzo ciclo di chemioterapia per debellare la leucemia diagnosticatagli in estate. LaPresse/Tano Pecoraro Sul coraggio e sulla ...

Biglietti in prevendita per il concerto dei Deep Purple a Bologna a luglio 2020 : Sono in prevendita i Biglietti per il concerto dei Deep Purple a Bologna, primi headliner annunciati per la prossima edizione del Sonic Park che si terrà nel 2020 all'Arena Parco Nord del capoluogo emiliano. La data scelta per la calata del gruppo di Smoke On The Water è quella del 6 luglio. I Biglietti sono disponibili a cominciare dalle 11 del 31 ottobre e saranno consegnati secondo le modalità abituali. Garantita, quindi, la consegna ...

Bologna - si sdraiano sui binari per sfidare i treni ad alta velocità : “Gioco folle” : Tragedia sfiorata a Bologna, dove quattro ragazzini si sono sdraiati sui binari al bivio S. Viola, per farsi un selfie e sono vivi solo perché notati in lontananza dal macchinista del Frecciargento 8523 che stava transitando lungo la linea Bologna-Milano che ha bloccato in tempo il convoglio. Non è la prima volta che accade un episodio del genere: pochi giorni prima era successo anche a Borgo Panigale.Continua a leggere

Bologna. Selfie sui binari : la pericolosa “moda” al bivio Santa Viola : Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso quattro ragazzini, a quanto pare tutti minorenni, mentre si posizionavano sui binari della ferrovia.

Car sharing - 280 Renault Zoe per la città di Bologna : Compie un anno e amplia il servizio agli utenti Corrente, il car-sharing elettrico della città di Bologna esteso anche a Ferrara e al comune di Casalecchio sul Reno. Per potenziarne lattività, la sua flotta di Renault Zoe è stata portata a 280 vetture. Vicino alla stazione Centrale è stato inoltre inaugurato un parcheggio da 16 posti riservato alle auto a batteria del noleggio. Copertura in crescita. Inaugurato un anno fa, Corrente ha registrato ...

Una zampata di Bani trascina il Bologna : 2-1 contro la Samp - primo ko per Ranieri [FOTO] : Si è concluso il lunch match valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Bologna e Sampdoria che si sono affrontate in un importante scontro per la salvezza. Qualche passo in avanti per i blucerchiati dopo l’arrivo in panchina di Ranieri, la squadra sembra più compatta ma non mancano le ingenuità. Botta e risposta tra due attaccanti, ad aprire le marcature è stato il solito Palacio che si conferma ...