Bimbo portato via alla madre dal padre magrebino | ritrovato dopo sei anni

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 1 novembre 2019) Seidi ricerche e indagini per risalire all'identità dell'uomo che nel 2013 aveva sottratto un bambino di appena 4fine era stato il. All'epoca l'uomo, accampando una scusamoglie, di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), riuscì ad allontanarsi dcittà in compagnia del figlio. Ma invece di andare, come promesso, a trovare i parenti in Italia, portò ilin Marocco e fece perdere le proprie tracce. La donna chiese aiutopolizia, presentando denuncia al commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli agenti ai tempi avviarono le ricerche, attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip), una rete internazionale che valuta i casi di sottrazione di minore. Sono seguitidi ricerche estenuanti. Solo graziecollaborazione internazionale, nel maggio di quest'anno l'uomo è stato rintracciato e tratto in arresto ...

governocacca : RT @ImolaOggi: Ritrovato il bimbo italiano portato in Marocco dal padre - regynadeserto : RT @ImolaOggi: Ritrovato il bimbo italiano portato in Marocco dal padre - ImolaOggi : Ritrovato il bimbo italiano portato in Marocco dal padre -