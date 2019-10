VAR Juventus – Vieri attacca senza mezzi termini | “…è una truffa”

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : Sarri VARa il turn-over - liguri per l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, canale, streaming e probabili formazioni di Juventus-Genoa Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Genoa, decima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri vanno a caccia del successo che li riporterebbe in vetta alla classifica, dopo il sorpasso dell’Inter di Antonio Conte in virtù del successo di ieri sera in ...

Live Lecce-Juventus 0-1 : Dybala trasforma il rigore con la VAR : Lecce e Juventus si sfidano questo pomeriggio alle ore 15 in questo sabato di campionato della 9a giornata di Serie A. I salentini, 7 punti fin qui in graduatoria, sono ancora galvanizzati dal...

LIVE Lecce-Juventus 0-1 - Serie A calcio in DIRETTA : il VAR concede un rigore a Madama e Dybala non sbaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ rigore perfetto di Dybala ma il tutto è nato da un contrasto tra Pjanic e Petriccione: contatto che resta dubbio per posizione ed entità. 50′ PAULO Dybala! rigore PERFETTO! 1-0 JUVENTUS! 49′ rigore PER LA JUVENTUS! Dybala DAL DISCHETTO! 49′ VAR IN AZIONE! Il fallo di Petriccione potrebbe essere rivalutato come calcio di rigore. 48′ Fallo su Pjanic a limite ...

LIVE Lecce-Juventus 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : vantaggio dei bianconeri con Higuain annullato dal VAR! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17′ GOL annullato ALLA JUVENTUS! FUORIGIOCO SEGNALATO DAL Var! 16′ vantaggio dei bianconeri in maniera fortuita: Alex Sandro tira ma la conclusione è sbilenca e ci arriva El Pipita per primo ma posizione dubbia. 15′ GONZALO Higuain! vantaggio JUVENTUS! 1-0 MADAMA! 14′ Ammonito Calderoni per un pestone su Dybala nell’altra metà campo: primo cartellino del ...

NBA – Donovan Mitchell e i problemi con FIFA 20 : “perchè non riesco a troVARe la Juventus?” : Donovan Mitchell ha qualche problema con FIFA 20: il cestista degli Utah Jazz non riesce a trovare la Juventus che, senza licenza, si chiama Piemonte Calcio Donovan Mitchell ha qualche problema con FIFA 20. Niente noie con i server, nè difficoltà con la squadra dell’Ultimate Team, ma una questione un po’ più complessa: che fine ha fatto la Juventus? Il cestista degli Utah Jazz ha espresso il suo disappunto su Twitter chiedendo ...

Il piano della Juventus : 300 milioni di investimenti per arriVARe ad un nuovo CR7 : L'obbiettivo della Juventus, negli ultimi anni, è stato quello di crescere in campo ma anche e soprattutto a livello economico. La società bianconera, però, non si vuole di certo fermare e punta a diventare sempre più forte in tutti i settori. Andrea Agnelli, nei prossimi anni, vorrà confermare il suo club ai vertici del calcio mondiale tenendo il passo dei grandi team europei. In particolare, quest'oggi, la Gazzetta dello Sport, si è ...

Infortunati Juventus - nuovo ko : calVARio senza fine per l’attaccante : Infortunati Juventus – Il calvario di Marko Pjaca sembra senza fine. Da quell’infortunio al crociato nel marzo 2017 con la Croazia in trasferta in Estonia, l’attaccante classe 1995 non ha più trovato pace. E non sembra averla nemmeno in questa stagione, che sta vivendo con la maglia della Juventus. L’ex Dinamo Zagabria è infatti alle prese con un altro problema fisico. Come ha affermato Maurizio Sarri in conferenza ...

Serie A - Juventus e Inter su DAZN1 : come attiVARe il canale : come attivare il canale DAZN su Sky – Il nuovo canale satellitare DAZN1 è sbarcato da quasi un mese su Sky. Per chi non l’avesse già fatto, aderire all’offerta Sky-Dazn consente di vedere sul 209 del telecomando tre partite a giornata di Serie A, due partite di Serie B più una selezione di altri eventi […] L'articolo Serie A, Juventus e Inter su DAZN1: come attivare il canale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Calciomercato Juventus - Higuan potrebbe rinnoVARe : per adesso no al River Plate : La Juventus in questa stagione sta mettendo in mostra un gioco sicuramente efficace e bello, il gol del 2 a 1 realizzato contro l'Inter dimostra come i bianconeri stiano assimilando i dettami tecnici e tattici di Maurizio Sarri. Un gioco che evidentemente esalta anche la qualità dei singoli, su tutti stanno sorprendendo Cuadrado come terzino destro, Pjanic come regista e soprattutto Higuain come punta. L'argentino, dato per partente in estate, ...

Calciomercato Juventus - Ronaldo resta : potrebbero arriVARe anche Eriksen e Kante : Mentre si susseguono le voci riguardanti una possibile chiusura anticipata dell'avventura di Ronaldo in bianconero (voci prontamente smentite da Fabio Paratici), l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri sarebbe pronto a richiedere dei rinforzi provenienti da Chelsea e Tottenham. Prendendo spunto dal sito italiano 'Ilbianconero', The Sun afferma che la dirigenza bianconera starebbe monitorando N’Golo Kante ed Emerson Palmieri del Chelsea ...

Calciomercato Juventus : potrebbe arriVARe Rakitic a gennaio - nel mirino forse Dani Olmo : Il Calciomercato non si ferma mai. Stanno infatti arrivando numerose voci per quanto riguarda la Juventus. Le ultime novità si concentrano su Ivan Rakitic, fortissimo centrocampista del Barcellona e della Nazionale croata. Il club bianconero sarebbe pronto all'assalto per il giocatore di origine balcanica, il quale vorrebbe lasciare la Catalogna. Rakitic, infatti, non sta collezionando un buon minutaggio a Barcellona e non ha certamente un buon ...

Juventus - Mandzukic e Allegri potrebbero ritroVARsi al Manchester United : Negli ultimi mesi la Juventus ha cambiato molto. In primavera il club bianconero ha infatti deciso di dire addio al proprio storico allenatore Massimiliano Allegri per affidare le chiavi della parte tecnica a Maurizio Sarri. Il tecnico ex Milan adesso si sta godendo un po' di meritato riposo ma nei prossimi mesi molti club potrebbero farsi avanti per averlo sulle proprie panchine. Il cambio di allenatore comunque non è stata la sola novità nella ...

Zaccheroni : 'Se la Juventus che ho visto io è al 70% può arriVARe a livelli stratosferici' : Questa estate, la Juventus ha deciso di iniziare un nuovo ciclo con un nuovo allenatore. I bianconeri dopo cinque anni si sono separati da Massimiliano Allegri e hanno scelto di affidare la squadra a Maurizio Sarri. In questi primi mesi, il tecnico ex Chelsea ha già dato la sua impronta alla Vecchia Signora è il gioco sta migliorando di partita in partita. Domenica scorsa, contro l'Inter la Juve ha fatto vedere sprazzi di 'Sarrismo' e l'azione ...

Calciomercato Juventus - The Sun : 'Mandzukic ed Emre Can pur di arriVARe a Pogba' (RUMORS) : La Juventus è prima in classifica sia in Serie A che in Champions League ma ciò che è emerso in questo mese di ottobre è la qualità del gioco espressa dai bianconeri. Merito dei giocatori ma anche del calcio promosso da Maurizio Sarri, che sta dimostrando tutto il suo valore da tecnico. Il secondo gol di Higuain contro l'Inter dimostra come la Juventus stia cercando di promuovere un gioco più offensivo, caratterizzato da molti passaggi che ...