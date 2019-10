La destra non vuole il codice identificativo per agenti Pini PD | “Oscurantisti dal G8

La destra che non vota per la Commissione Segre si mostra per quel che è : anti-italiana : Prima facevano solo tenerezza. Adesso invece fanno ridere quelli che sperano in una normalizzazione della bestia salviniana, quelli che ancora oggi tifano per un centrodestra europeo, liberale, laico, moderato da costruire insieme a estremisti a tutto tondo come Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Se continuano così, non faranno più ridere, faranno solo rabbia, una fottutissima rabbia capace di far ribellare chi ancora spera che un’altra ...

Commissione anti-razzismo - centrodestra non vota : momento cupo per la politica italiana : Ieri, mercoledì 30 ottobre, si è votato in Senato una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio, dei valori che dovrebbero essere patrimonio di tutta l'umanità e per questo ci si aspettava un voto unanime di tutta l'aula. Tuttavia, ciò non è avvenuto: i partiti del centrodestra (la Lega di Matteo Salvini, Forza Italia di ...

Sì alla Commissione Segre contro l’odio razziale. Il centrodestra non vota : Contrastare gli episodi di intolleranza e odio. È questo il compito che si prefigge la Commissione straordinaria promossa da Liliana Segre e approvata dal Senato, non senza polemiche. La mozione di istituzione spiega che la Commissione sarà costituita da 25 componenti con il compito di osservare, studiare e prendere iniziative. Il gruppo dovrebbe lavorare a nuove proposte di legge e partecipare all’attuazione di queste e di quelle già attive sul ...

M5s - Appendino : “Problema non è alleanza con Pd ma la destra che ha sempre più consensi. Di Maio? Leadership non in discussione” : “Il punto nostro non è tanto l’alleanza o meno con il Pd ma interrogarsi perché Meloni e Salvini hanno così tanto consenso. Luigi Di Maio? È il leader e non si deve mettere in discussione”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in riferimento al voto delle regionali in Umbria e alle eventuali conseguenze sugli accordi politici tra il Partito democratico e il M5s. L'articolo M5s, Appendino: “Problema non è ...

Umbria galvanizza centrodestra - Salvini mira sul Governo e attacca Conte. Di Maio? “Non si torna indietro” : Cita Vasco in apertura ("una splendida giornata"), non nomina mai Vincenzo Bianconi, il candidato 'civico' di Pd-M5s che, dopo l'ammissione della sconfitta e gli auguri di buon lavoro alla Tesei, sceglie il low profile e trascorre la giornata in famiglia, a Castelluccio. Ma c'è un nome che più di tutti ricorre nelle parole di Matteo Salvini e non è quello dell'ex alleato Luigi Di Maio bensì quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che ...

Chiariello sbotta : “Elmas non ha giocato a destra? Ma davvero fate?” : L’editorialista Umberto Chiariello, in onda su Canale 21 ha commentato il pareggio di Ferrara ed il ruolo di Elmas. Chiariello discute con gli ospiti in studio in merito alla posizione in campo del Macedone. “Dite che Elmas non abbia giocato a destra, confermo invece che ci ha giocato ed ha fatto gli stessi movimenti di tutti gli esterni di Ancelotti: ha lasciato spazio al terzino. Questo sarebbe il suo ruolo? Ma davvero ...

destra e sinistra esistono ancora. Le distanze non si accorciano : Si autocollocano in media al centro solo gli elettori M5S, comunque più vicini alla sinistra che alla Destra. Poco lontana Italia Viva, che però contende il consenso soprattutto al Pd

Silvio Berlusconi : “Renzi? Gli consiglio di rivolgersi altrove - non avrà voti di centrodestra” : In un'intervista sul 'Giorno' Silvio Berlusconi dice di non temere l'opa di Matteo Renzi: "Gli consiglio di rivolgersi altrove, di dedicarsi a rinnovare la sua metà campo, quella di sinistra. Non credo possa prendere voti di centrodestra, dopo essere stato proprio lui a far il governo più a sinistra della storia della repubblica".Continua a leggere

Matteo Renzi e Forza Italia - Giuliano Urbani : "È il più detestato del centrodestra e non se ne rende conto" : "È il più detestato, Matteo Renzi, e non se ne rende conto". Giuliano Urbani, storico braccio destro di Silvio Berlusconi e tra i fondatori di Forza Italia, commenta così in un'intervista al Corriere della Sera le ambizioni del leader di Italia Viva di "drenare" parlamentari e voti dagli azzurri. "T

Lega - Garavaglia : “Voti di Renzi a futuro governo di centrodestra? Non è affidabilissimo - chi si mette con lui ha la garanzia che ‘dura minga’” : “Voti di Italia Viva a un ipotetico governo di centrodestra? Se proprio manca qualche voto, ci si parla”. Risponde così il deputato della Lega Massimo Garavaglia a uno scenario prospettato dalla giornalista Maria Latella, durante la trasmissione “24 Mattino”, su Radio24. E, citando un celebre Carosello interpretato da Ernesto Calindri e da Franco Volpi nel 1957, aggiunge ironicamente: “Però diciamo che Renzi non è ...

La7 - Zingaretti a M5s e Iv : “Basta polemiche - gli italiani non sono coglioni. Centrodestra unito? Serve alternativa o siamo tutti più deboli” : “Basta mettere paletti sui provvedimenti, il gioco a chi la spara più grande fa male a tutti. Gli italiani sono stanchi, ma non sono coglioni. Se si va avanti così fanno la rivolta”. A dirlo, ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena, su La7, è il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. “Il Centrodestra è tornato unito in piazza San Giovanni” ha aggiunto, “per questo Serve un’alternativa ...

Centrodestra - duello Salvini-Meloni - Giorgia a Matteo “Tu non mi freghi” : Un curioso retroscena in queste ultime ore sta venendo a galla sulla convention svoltasi ieri a Roma a piazza San Giovanni che ha visto salire sul palco tutti e tre i leader del Centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Sembra che tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini ci sia stato prima del discorso della leader di Fratelli d’Italia uno scambio di vedute piuttosto polemico. Giorgia Meloni voleva che la ...

Matteo Salvini - l’uomo che ha “pieni poteri” sulla destra italiana (e non basta) : La manifestazione di Roma ha chiarito ancora una volta un concetto: Matteo Salvini ha i pieni poteri sulla destra italiana, potendo contare sulla formidabile spinta della sua community personale. Però, come dimostrano i fatti del Papeete, la sbornia da consenso personale è anche il vero limite del progetto Salviniano.Continua a leggere