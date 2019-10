Indennità di accompagnamento 2019 | ricorsi più facili per ottenerla Novità Inps

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 31 ottobre 2019) Semplificato il ricorso in tribunale per ottenere l’di. E’ quanto emerge dal messaggion. 3883/con cui l’Istituto nazionale di previdenza si è adeguato al pensiero della Suprema Corte di Cassazione. Il giudice di legittimità si è infatti pronunciato negando che la mancata indicazione nel certificato medico introduttivo delle condizioni legittimanti l’dipossa essere qualificata come omessa presentazione della domanda o bloccare qualsiasi ricorso in giudizio per ottenere la prestazione. Ricordiamo che l’diè una prestazioneerogata a coloro che presentano un’invalidità totale a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore ovvero l’incapacità di svolgere gli atti quotidiani della vita. Analizziamo ora ...

