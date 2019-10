Fisco | Spi Cgil | in Veneto 90% pensionati dice sì ad eliminazione contanti 3

Fisco : Spi Cgil - in Veneto 90% pensionati dice sì ad eliminazione contanti : Venezia, 31 ott. (Adnkronos) - Sono in molti a pensarlo e ad affermarlo in ogni occasione: il principale ostacolo all’eliminazione dei soldi contanti per combattere l’evasione fiscale è rappresentato dagli anziani. Sarebbero loro, appunto, gli oppositori più accaniti rispetto al cambiamento epocale