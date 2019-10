Campidoglio | i weekend della Mic tornano sabato 2 novembre con l’apertura serale dei

Campidoglio pubblica elenco mostre ed eventi per il weekend : Roma – Roma Capitale della cultura anche per questo weekend con un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre. Sono riservati in esclusiva ai possessori della MIC card, gratuitamente e previa prenotazione allo 060608, gli Open Days: aperture straordinarie e visite guidate, a cominciare da sabato 26 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, quando sarà ...

Campidoglio - anche il 26 ottobre tornano I WEEKEND CON LA MIC : Roma – Sabato 26 ottobre torna l’appuntamento settimanale con la manifestazione I WEEKEND CON LA MIC. A ospitare la serata a cura della Roma Tre Orchestra saranno i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali che, dalle 20.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00), torneranno ad animarsi con i concerti di musica classica eseguiti dai giovani musicisti dell’ensemble universitario. L’appuntamento straordinario, ad ingresso libero ...

Campidoglio comunica mostre ed eventi per il weekend : Roma, 18 ottobre 2019 – Roma Capitale della cultura anche per questo weekend con un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre. Ecco il programma dei tanti appuntamenti che per i possessori della MIC Card sono ad ingresso completamente gratuito. Si inizia venerdì 18 ottobre, nell’ambito di Musei da toccare, visite guidate condotte da personale ...

Campidoglio : mostre - eventi e appuntamenti per il weekend : Roma – Roma Capitale della cultura anche per questo weekend con un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 ottobre. Per la prima domenica del mese, il 6 ottobre ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana. Per informazioni www. museiincomuneroma.it. Domenica 6 ottobre, oltre alle collezioni permanenti dei Musei, ...

Campidoglio : mostre - eventi e appuntamenti per il weekend : Per le giornate del 27, 28 e 29 settembre in programma visite alle mostre, incontri per bambini e adulti, attività, eventi, spettacoli, concerti Roma Capitale della cultura anche per questo weekend con un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attività. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 settembre. Con il ticket FORUM PASS. Alla scoperta dei Fori si può accedere al percorso unificato dell’area ...

