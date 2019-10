Portatile 17 pollici : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi parleremo dei migliori portatili 17 pollici sul mercato. Di notebook con lo schermo così grande se ne vedono pochi attualmente, in quanto molti preferiscono avere dimensioni più compatte e leggi di più...

Portatile 15 pollici : i migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata cercheremo di individuare il miglior Portatile 15 pollici per ogni tipo di esigenza, partendo da quelli con prezzi più accessibili fino ad arrivare alla fascia top del mercato. La dimensione leggi di più...

Portatile 14 pollici : i migliori da comprare : In questo articolo costantemente aggiornato vi parleremo dei migliori portatili 14 pollici sul mercato, partendo dai base di gamma fino a quelli più costosi, così da abbracciare tutti i tipi di utilizzo. I notebook da leggi di più...

Portatile gaming 17 pollici : i migliori da comprare : In questa guida vi proporremo i migliori portatili gaming 17 pollici disponibili attualmente sul mercato, concentrandoci soprattutto sul rapporto qualità/prezzo di cui sono dotati. Analizzeremo insieme tutte le caratteristiche da tenere in considerazione al momento dell’acquisto, leggi di più...

Portatile gaming 15 pollici : i migliori da comprare : In questa guida vi spiegheremo come scegliere il miglior Portatile gaming 15 pollici perfetto per le vostre esigenze e vi proporremo i migliori modelli disponibili attualmente sul mercato. Inoltre, analizzeremo insieme tutte le caratteristiche da leggi di più...