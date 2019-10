“New Design 2019” al Museo dei Fori Imperiali

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) In mostra all’interno dello spazio museale romano 86 opere realizzate dagli studenti dei Licei Artistici italiani in occasione della X edizione del concorso che premia le eccellenze creative della scuola Una mostra con 86 opere direalizzate dagli studenti di 55 licei artistici italiani. È New2019, l’esposizione di giovani creativi legata all’omonimo concorso che valorizza il Liceo artistico in quanto luogo di manualità e di eccellenze. In programma il 6 e 7 novembre 2019 ai Mercati di Traiano –deidi Roma, New2019 è promossa dal Miur e organizzata dal Liceo artistico “Enzo Rossi” di Roma, istituto d’arte che inaugura l’evento il pomeriggio del 5 novembre all’Auditorium dell’Hotel Parco Tirreno. Finanziata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, l’iniziativa è nata ...

