La curatrice della mostra Branding Dalì | “I suoi baffi erano la sua divisa”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Si chiama “Dalí. La costruzione di un mito”. E’ laospitata a Napoli fino al 2 febbraio nel settecentesco Palazzo Fondi – Via Medina 24. Organizzata da LelesArt, in collaborazione con la con-fine edizioni di Gino Fienga e Me-diterranea Art, con il patrocinio del Comune di Napoli, laè a cura di Alice Devecchi e mette in luce l’operazione didi se stesso, attuata dall’artista durante tutta una vita. In anticipo sulla definizione medesima di brand.racconta questo lato meno noto dell’artista catalano soffermandosi su una varietà di pezzi che raramente sono stati esposti altrove. Non solo le 100 xilografieDivina Commedia, ma anche serie di piatti, bottiglie, bicchieri, libri, fino ad un set di piastrelle commissionate da un ministro di Franco nel 1954 e un prezioso cofanetto di vinili 33 giri con l’opera poema autografa ...

