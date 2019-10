Fondi a R.Radicale? M5S:stop.Pd insorge

Si riaccende la polemica su Radio,dopo che Di Maio attacca i8 mln l'anno per 3 anni-previsti in Manovra per la radio."Quegli 8 mln diamoli ai terremotati",chiede il leader M5S Plauso alla proroga invece dal segretarioTurco che su Di Maio taglia corto: "Non è una battuta da uomo di governo"."Iper R.non si toccano"ha twittato la sottosegretaria al Mise, Morani(Pd). Il capogruppo Dem al Senato,Marcucci: "Radioè viva,M5S che voleva chiuderla ha perso. Di Maio se ne faccia una ragione".(Di mercoledì 30 ottobre 2019)