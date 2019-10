Elena Morali | Scintilla insulta Fabio Rondinelli | “Uno schifoso”

Scintilla - Elena Morali lo ha tradito davvero? Il comico svela la verità : Scintilla tradito da Elena Morali con un personal trainer? Il comico appare sui social e racconta la verità Momento faticoso per Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, che si trova a dover combattere contro un gossip che coinvolge la sua fidanzata Elena Morali. Durante una puntata di Pomeriggio Cinque, tra gli ospiti del salottino della d’Urso […] L'articolo Scintilla, Elena Morali lo ha tradito davvero? Il comico svela la verità ...

Elena Morali contro Rondinelli dopo Pomeriggio 5 : “E’ un impostore” : Pomeriggio Cinque, Elena Morali furiosa con Fabio Rondinelli: “Sei un falso!” Ieri Fabio Rondinelli è stato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. E in questa occasione ha confermato di aver baciato Elena Morali, la quale lo avrebbe addirittura invitato a fare una vacanza insieme in Calabria. Una confessione smentita seccamente oggi da quest’ultima in un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000. Cosa ha ...

Elena Morali e il presunto flirt a Pomeriggio 5 - Fabio Rondinelli : «Ho le prove - voleva tradire Scintilla con me» : «Elena Morali voleva tradire Scintilla con me», parola di Fabio Rondinelli, ospite a Pomeriggio 5 per parlare del presunto flirt con la showgirl legata al comico di Colorado. La Morali ha negato di aver avuto una storia con l’attore, ma ha ammesso in più occasioni di aver frequentato altre persone durante la crisi con Scintilla. Dopo l’Isola dei Famosi, infatti, i due si erano lasciati e avevano annullato le nozze. Fabio Rondinelli ...

Pomeriggio 5 - Fabio Rondinelli replica a Elena Morali : “Ho le prove” : Elena Morali ha tradito Scintilla? La verità di Fabio Rondinelli a Pomeriggio Cinque In queste ultime settimane si è fatto un gran parlare sui social, sui blog e sulla carta stampata del presunto tradimento di Elena Morali ai danni di Scintilla con il personal trainer Fabio Rondinelli. Gossip però smentito totalmente dalla soubrette qualche settimana fa in una delle puntate di Pomeriggio 5. E oggi il ragazzo è stato invitato da Barbara ...

“Sono stato con Elena Morali”. La bomba in diretta tv - lui vuota il sacco : La bellissima Elena Morali è fidanzata ormai da qualche tempo con il comico Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come Scintilla. La loro storia d’amore sembrava potesse continuare a gonfie vele, ma le ultime notizie fanno presagire situazioni burrascose in seno alla coppia. La giovane ragazza bergamasca, concorrente a sorpresa del reality show ‘L’Isola dei Famosi’ nel 2018, ha confessato in passato di aver avuto una storia con un altro uomo ...

Fabio Rondinelli conferma il flirt con Elena Morali : Ho le prove di quello che dico : La puntata del 21 ottobre scorso di Pomeriggio Cinque si è concentrata sui falsi scoop e, in merito, è intervenuto Fabio Rondinelli che ha confermato il flirt con Elena Morali. Se giorni addietro la compagna del comico Scintilla - alias Gianluca Fubelli - aveva smentito ogni gossip su un presunto tradimento con l’ex corteggiatore e attore, sostenendo che le sue dichiarazioni fossero prive di fondamento, Rondinelli è tornato a parlare della ...

Elena Morali - Fabio Rondinelli : "Porto sempre le prove di quello che dico". E litiga con Manila Gorio... (Video) : Fabio Rondinelli, attore e vincitore del titolo Mister World Italy, è stata invitato a Pomeriggio Cinque per parlare della sua presunta liaison con Elena Morali che, come sappiamo, è fidanzata con il comico Gianluca Fubelli, conosciuto con il nome d'arte di Scintilla.Dopo aver piacevolmente colpito Lory Del Santo, Fabio Rondinelli era pronto per replicare a Elena Morali, che ha smentito categoricamente il flirt, ma Manila Gorio gli ha lanciato ...

Fabio Rondinelli - proposta hot da Elena Morali?/ La verità a Pomeriggio 5 : Fabio Rondinelli ha ricevuto una proposta hot da Elena Morali? Dopo l'intervista a Novella 2000, il modello racconta la verità a Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5 - Elena Morali smentisce Fabio Rondinelli : “Lo querelo” : Elena Morali ospite a Pomeriggio Cinque replica a Fabio Rondinelli: “E’ pazzo” Sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000, Fabio Rondinelli ha fatto alcune dichiarazioni su Elena Morali che hanno stupito tutti. Difatti, secondo questo uomo, la soubrette avrebbe fatto la scorsa estate delle avance nei suoi confronti, facendogli capire addirittura che avrebbe voluto passare 3 giorni con lui in Calabria. Oltre questo, ...

Elena Morali nuda su Instagram : “Quanto scandalo per un corpo” : Elena Morali posa nuda per uno shooting un po' diverso dal solito. Si tratta di uno scatto sul tono vintage del bianco e nero, molto artistico e assolutamente soft tanto da definirlo lei stessa come un nudo assolutamente normale, senza alcunché di volgare. Immortalata di lato con il braccio sinistro che cerca di coprire senza successo l’abbondante décolleté, Elena Morali è ritratta in tutta la sua bellezza. La totale assenza di accessori e i ...

Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme?/ Dopo il tradimento - a Pomeriggio 5... : Elena Morali e Gianluca Fubelli Scintilla sono tornati insieme? Dopo la confessione sul tradimento di lei, arriva la verità a Pomeriggio 5.

Elena Morali massacrata sui social : Pensa a ripulire la tua casa : L’ultimo post condiviso su Instagram da Elena Morali scatena il popolo del web. A detta di molti, la modella non sarebbe in grado di mostrare altro oltre alle sue provocanti forme né tantomeno di tenere in ordine la sua casa... Dopo essersi raccontata a Pomeriggio 5 sui retroscena del presunto tradimento di Gianluca Fubelli Scintilla, Elena Morali torna a far parlare di sé per via di uno scatto che è apparso sul suo profilo ...

Pomeriggio 5 - crollo psicologico per Elena Morali. Barbara D'Urso le chiede di Scintilla - disastro in diretta : A Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso, è apparsa tra gli ospiti in studio Elena Morali, ex naufraga de L'Isola dei famosi, la quale si è lasciata andare ad un inaspettato sfogo sulla pausa di riflessione che ha deciso di concedersi dal suo ultimo compagno Scintilla. Pare che tra i

