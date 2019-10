Vite al limite e poi | la storia di Sean Milliken morto a 29 anni

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 29 ottobre 2019) Lunedì 28 ottobre su Real Time è andata in onda una puntata diale poi con protagonista, un giovane ragazzo californiano con gravi problemi di peso che si era rivolto al dottor Nowzaradan per dare una svolta alla sua vita con un intervento di bypass gastrico. Purtroppo però il ragazzo non ce l’ha fatta eil 17 febbraio 2019 per una infezione polmonare.ale la morte della madreera già stato protagonista della quarta stagione diale la suaera stata poi ripresa nel programma che segue i protagonisti un anno dopo. Quandosi è recato per la prima volta dal dottro Nowzaradan pesava 455 chili, ma grazie a una dieta da 800 calorie al giorno era sceso a 290 chili e aveva avuto il via libera per l’intervento. Ma poi la madre che lo assisteva è morta improvvisamente e le cose sono ...

BlitzQuotidiano : Vite al Limite: è morto Sean Milliken. Il 29enne arrivò a pesare 455 chili - luca83840538 : R.I.P.?? È morto Sean Milliken, 29enne protagonista di Vite al limite che pesava oltre 450 chili. - emme_battaglia : 'dio, patria e famiglia' Poi si lanciano progetti per fare più figli perché l'Italia ne ha BISOGNO. A me inquieta q… -