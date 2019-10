Montagna | il record dello scalatore nepalese | 14 vette in 7 mesi

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Un alpinistaha stabilito un: ha scalato le 14più alte del mondo in soli 7. E’ stato lo stesso Nirmal Purja a fare l’annuncio sui social: ha completato la scalata delle 14 montagne, tutte oltre gli 8mila metri, in 7. Ilprecedente era di 7 anni, 11e 14 giorni. “Missione compiuta! Dice @nimsdai dalla vetta di #Shishapangma“, si legge sulle pagine social di Purja, che si riferisce all’ultima vetta. L'articolo: il, 14in 7Meteo Web.

