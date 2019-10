La Pupa e il Secchione | Aldo Busi nel cast Pace fatta con Sgarbi?

Fonte : lanostratv

La Pupa e il Secchione sta per tornare sul piccolo schermo degli italiani e, oltre a una conduzione del tutto nuova, pare confermata ormai la presenza di Paolo Ruffini nelle vesti di conduttore, si è aggiunto un nome del tutto inaspettato al cast del programma: Aldo Busi. Lo scrittore è pronto a fare il suo ritorno in tv, come anticipato da Super Guida Tv, in un ruolo completamente nuovo rispetto a quelli che ci aveva abituato in precedenza. Se durante la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, lo scrittore insegnava ai ragazzi l'arte della letteratura, qui dovrà giudicare le bizzarre performance dei concorrenti. Nel cast della Pupa e il Secchione sarà un opinionista diverso dal solito, visto il suo forte bagaglio culturale, pronto a mettere in riga le pupe e a far svegliare i secchioni.

