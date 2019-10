Il Tar annulla le sanzioni dell’Antitrust sul bagaglio a mano per Ryanair e Wizzair

Ryanair - il Tar del Lazio annulla le sanzioni alla compagnia irlandese e a Wizz Air per le politiche sui bagagli a mano : Il Tar del Lazio ha annullato le sanzioni inflitte dall’Antitrust a Ryanair e a Wizz Air per le politiche sui bagagli a mano. La compagnia irlandese era stata multata in febbraio per tre milioni di euro e quella ungherese per un milione, in seguito a una decisione che il tribunale amministrativo aveva già sospeso in marzo dopo un ricorso da parte delle stesse società. Le due compagnie, a partire dall’autunno del 2018, avevano comunicato che in ...

Caccia - il Tar della Liguria annulla alcune parti del calendario venatorio della Liguria : Il pronunciamento dopo il ricorso di associazioni ambientaliste e per la tutela della fauna selvatica

Atto noTarile nullo : differenza annullabile e cosa comporta tale situazione : Atto notarile nullo: differenza annullabile e cosa comporta tale situazione Tutti i contratti prevedono requisiti fondamentali che, se non rispettati, producono un Atto non conforme alla legge e quindi dichiarabile invalido, o invalido sin dall’origine. Questo succede anche per gli atti notarili, come ad esempio i rogiti legati alle compravendita immobiliare. Vediamo di seguito com’è possibile far dichiarare un Atto notarile ...

Multa autovelox non Tarato è annullabile - la sentenza della Cassazione : Multa autovelox non tarato è annullabile, la sentenza della Cassazione Un automobilista si vede recapitare una Multa a causa di un controllo effettuato tramite autovelox o tutor. Ebbene, se quel sistema di rilevazione non è stato tarato, e quindi non ha subito le opportune e periodiche modifiche del caso, la Multa si può annullare. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24757 del 3 ottobre 2019, che richiama peraltro ...

L’invasione dell’Area 51 è stata annullata per paura di un “disastro umaniTario” : L'appuntamento del 20 settembre per "vedere gli alieni" si era prima trasformato in un festival, ma è stato poi cancellato nella preoccupazione di non poter rifornire migliaia di persone nel cuore del deserto del Nevada. Niente paura, però. Gli organizzatori di hanno comunque in programma l'‘Area 51 Celebration Party’...Continua a leggere

