Un nuovo Kingdom Hearts potrebbe essere già in sviluppo

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 28 ottobre 2019) A neanche un anno dal lancio diIII la macchina dei rumor si è già messa in moto e i fan del franchise non possono che guardare con curiosità alle prossime mosse di Square Enix. Tutte le voci di corridoio partono, infatti, proprio dalla compagnia nipponica e la domanda principale è una e una soltanto: uncapitolo principale diè già in?Come detto tutto parte da Square Enix stessa e in questo caso da una serie di annunci di lavoro pubblicati dal team di Osaka. Gli annunci riguardano ruoli piuttosto variegati che passano dall'UI designer al technical artist ma tutti hanno in comune il progetto di riferimento: "loHD della serie di".Sappiamo con certezza che nel periodo invernale verrà pubblicata l'espansione Re: Mind ma in questo caso non si fa alcun riferimento al DLC già annunciato. Per il resto non si sa nulla di ...

