Tim | al via formazione digitale per un milione di persone

Argentina e Ecuador sono negli artigli del ‘condor’. Ora la Bolivia è l’ulTima trincea : La sera di domenica 20, lo spoglio delle schede elettorali durante la votazione che opponeva Evo Morales a Carlos Mesa fu sospeso. Lunedì, alla ripresa del conteggio, Morales risultò vincitore su Mesa per circa dieci punti in percentuale, 47% contro 36,5%. Le proteste orchestrate dall’opposizione esplosero violente e i manifestanti, concentrati soprattutto a La Paz, appiccarono il fuoco a diversi seggi elettorali, sradicando senza tanti ...

Un Giorno in Pretura : al via in access prime Time la nuova edizione : Roberta Petrelluzzi Riparte quest’oggi alle 20.30 su Rai3, nella nuova collocazione dell’access prime time, Un Giorno in Pretura, lo storico programma ideato, curato e condotto da Roberta Petrelluzzi. Nel nuovo ciclo di puntate, della durata di cinquanta minuti, verranno raccontati con il consueto stile “legal-thriller” i veri processi penali che hanno colpito maggiormente l’opinione pubblica. Il primo episodio si svolge ...

Roma. Aurelio : ragazzo morto in via Savorelli : al vaglio i messaggi e le ulTime telefonate : Il quartiere Aurelio è sotto choc. Sabato nel primo pomeriggio è morto in circostanza tragiche un ragazzo di 17 anni.

Max Verstappen F1 - GP Messico 2019 : “Prestazione incredibile. L’auto è otTima - indipendentemente dal via avremo le nostre chance” : Seconda pole position della stagione per Max Verstappen nel GP del Messico 2019 di F1. L’olandese continua la tradizione positivissima con l’Autodromo Hermanos Rodriguez che lo ha visto trionfare negli ultimi due anni e partirà domani davanti a tutti. Un giro perfetto in 1:14.758 ha classificato l’olandese davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel, le favoritissime della vigilia. “Giornata ...

Meteo - dimenticate il caldo. Da setTimana prossima è in arrivo una forte perturbazione dalla Scandinavia : dimenticate il caldo, perché dalla Scandinavia è in arrivo una perturbazione alimentata da correnti più fredde farà il suo ingresso sull'Europa centrale lunedì mentre il suo arrivo sulle regioni settentrionali è previsto entro martedì. La prossima settimana - riferisce 3b Meteo - si aprirà con un te

#MeToo nel ciclismo - la Procura archivia. Quasi nessuno tesTimonia - vince l’omertà : Per la Procura federale il #MeToo nel ciclismo non è mai esistito. Tutto archiviato. I testimoni ascoltati finora non hanno prodotto nulla che potesse incriminare qualcuno. Non solo. Ci sono state troppe poche testimonianze. La Procura si è limitata a convocare testimoni i cui nomi erano stati fatti dai giornali, ma nessun altro si è presentato di sua spontanea volontà a dare la sua versione dei fatti. Dunque, nulla di fatto. Finisce tutto nel ...

ULTimE NOTIZIE/ UlTim'ora oggi Bolivia : Morales rieletto presidente - 26 ottobre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Evo Morales, presidente uscente della Bolivia, è stato rieletto con il 47 per cento dei voti, 26 ottobre 2019,

Tim offre minuti illimitati e 50 GB da 5 - 99 euro al mese anche via call center - ma l’opzione Giga di Scorta non sarà più disattivabile : Da alcune ore alcuni ex clienti TIM che avevano lasciato in passato il consenso commerciale possono essere contattati da alcuni call center per attivare la nuova offerta ricaricabile TIM Supreme 50GB e le offerte TIM Iron X 50GB e TIM Titanium 50GB. Inoltre, dal 28 Ottobre 2019 l'opzione Giga di Scorta non sarà più disattivabile singolarmente, ma solo disattivando l’offerta principale. L'articolo TIM offre minuti illimitati e 50 GB da 5,99 euro ...

Gualtieri risponde all'UE : "Nostre sTime prudenti. Nessuna deviazione dalle regole" : Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha inviato al Vice presidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis e al Commissario Pierre Moscovici la lettera di risposta alla richiesta di chiarimenti all'Italia sulla manovra economica. Il titolare del dicastero di via XX Settembre ha spiegato, come riporta una nota del MEF, che "l’intonazione moderatamente espansiva della manovra di bilancio" è "coerente con le regole del Patto di ...

Bleeding Edge : la technical alpha per PC del gioco di Ninja Theory al via questa setTimana : Lo sviluppatore di Hellblade, Ninja Theory, darà il via alla technical alpha di Bleeding Edge per PC alla fine di questa settimana.Bleeding Edge, che offre una miscela colorata di azione corpo a corpo in terza persona e multiplayer 4v4, ha tenuto technical alpha regolari sin da giugno, ma queste, finora, sono state disponibili esclusivamente per i giocatori Xbox One.Da giovedì 24 ottobre, tuttavia, i giocatori PC potranno essere coinvolti, ma ...

SCUOLA/ Le vitTime di una "alternanza" archiviata troppo in fretta : Un sondaggio mostra come la SCUOLA italiana sia ancora troppo teorica e l'alternanza uno strumento apprezzato per orientare i giovani al lavoro

Temptation Island Vip 2 - il viaggio : l'ulTima puntata in onda giovedì 31 ottobre : La puntata speciale di Temptation Island Vip che si diceva dovesse andare in onda lunedì 21 ottobre ha subito un piccolo spostamento. Come anticipano molti siti di gossip in queste ore, l'appuntamento che chiude la seconda edizione del reality dedicato alle coppie famose, sarà trasmesso il giorno di Halloween. Tutti i protagonisti del cast racconteranno ad Alessia Marcuzzi gli sviluppi (se ci sono stati) nelle loro storie d'amore al termine ...

Ciclismo su pista - Elia Viviani : “Agli Europei ho capito a che punto sono - l’omnium è cambiato”. Villa : “Sono otTimista” : Elia Viviani ha vinto la medaglia d’oro nell’eliminazione agli Europei 2019 di Ciclismo su pista ma è rimasto giù dal podio nell’omnium (specialità in cui è Campione Olimpico) e non è riuscito a incantare nell’americana in coppia con Simone Consonni. Il veronese ha fatto un punto della situazione in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Questi Europei sono stati importanti per capire a che punto ...

Libero : caso Pantani - l’AnTimafia sente l’inviato de “le Iene”. Giovedì uno speciale sul Pirata : Si continua ad indagare sul caso della morte di Marco Pantani e sulle implicazioni camorristiche. Libero scrive che la procuratrice di Rimini, Elisabetta Melotti, che ha già sentito uomini del Ros, della Sco e del Gico, ascolterà anche altre Procure. Mentre per lunedì è stato convocato l’avvocato della famiglia del ciclista, che a Libero dichiara: «Ci sono spunti importanti che sono stati trascurati dalla seconda indagine sulla morte di ...