Mercato Juventus | l’esterno bianconero non ha convinto Sarri | può partire

Fonte : juvedipendenza

(Di lunedì 28 ottobre 2019)– Nella partita di Lecce, uno dei più sottotono in campo è sicuramente stato Federico Bernardeschi. Il talento di Carrara, in questi mesi alla, non ha brillato particolarmente attirando su di se nuove polemiche da parte dei tifosi bianconeri. L’attaccante dellanon sta attraversando un grandissimo periodo di forma e il suo futuro ora è tornato ad essere in bilico. Adesso il suo nome torna pesantemente suldei bianconeri., Bernardeschi in bilico Secondo infatti quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, dopo essere stato cercato dal Barcellona in estate, Bernardeschi è rimasto a Torino ma conle cose sembrano non funzionare per il meglio. Sembrava in ottima forma dopo i due gol consecutivi segnati in Nazionale ma adesso qualche errore in mezzo al campo e sotto porta gli stanno costando il posto ...

