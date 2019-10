Meno di una settimana allo smartphone Xiaomi con fotocamera da 108 MP | come funzionerà

Savona - roMeno segue e molesta una donna all'autogrill : arrestato : Federico Garau La vittima aveva raggiunto la stazione di servizio per acquistare del pane, quando è stata presa di mira dallo straniero. Questi l'ha seguita e palpeggiata, per poi fuggire quando la donna e le sue amiche hanno preso ad urlare: gli agenti della squadra mobile lo hanno identificato ed arrestato Attimi di paura venerdì sera a Savona, per la precisione nei pressi di un autogrill sito nel quartiere di Legino, dove un ...

RoMeno aggredisce e molesta una donna all'autogrill - arrestato dagli agenti di polizia : La vittima aveva raggiunto la stazione di servizio per acquistare del pane, quando è stata presa di mira dallo straniero. Questi l'ha seguita e palpeggiata, per poi fuggire quando la donna e le sue amiche hanno preso ad urlare: gli agenti della squadra mobile lo hanno identificato ed arrestato Federico Garau ? Luoghi: Savona

USA - sparatoria a una festa di studenti universitari : alMeno due morti e 12 feriti : E' di almeno due morti e dodici feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, il bilancio di una sparatoria avvenuta in una sala di Greenville dove si stava svolgendo una festa, poco fuori Dallas, in Texas. Quando un uomo ha premuto il grilletto sulla folla nella sala si stava svolgendo un party degli studenti della Texas A&M University Commerce.Continua a leggere

Una Vita Anticipazioni 26 ottobre 2019 : Samuel aggredito da JiMeno Batan - ma si tratta di una farsa... : Mentre Samuel continuerà a portare avanti il suo subdolo piano, Rosina e Casilda riusciranno finalmente a riappacificarsi.

Lucas Peracchi - l'amore con Mercedesz è bollente : "AlMeno una volta al giorno - se possiamo finché non sveniamo" : L'ex tronista è stato accusato da Eva Henger di aver plagiato e sua figlia e di essere violento nei suoi confronti

AlMeno una persona si è chiusa nel museo archeologico di Saint-Raphael - nel sud della Francia - e si rifiuta di uscire : Almeno una persona si è chiusa nel museo archeologico di Saint-Raphael, nel sud della Francia, e si rifiuta di uscire. La polizia del dipartimento del Var, dove si trova Saint-Raphael, si è limitata a dire che da questa mattina è in

Vuole alcolici gratis - poi aggredisce carabinieri : roMeno se la cava con una denuncia : Dal momento che non aveva con sé i soldi per pagare, lo straniero ha preteso di avere gratuitamente la bevanda, così il proprietario del negozio si è visto costretto a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il 33enne ha però opposto resistenza, strattonando e spintonando i carabinieri Federico Garau ? Luoghi: Gaeta

Russia - crolla una diga in una miniera d’oro : alMeno quindici morti : almeno 15 persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite a causa del cedimento di una diga situata nella regione siberiana di Krasnoyarsk, nella Russia orientale. Il bilancio conta anche almeno dieci dispersi. La diga serviva un'area dedicata all'estrazione di oro da una miniera. Indaga la magistratura.Continua a leggere

AlMeno 15 persone sono morte dopo il crollo di una diga in una miniera d’oro in Siberia : Almeno 15 persone sono morte sabato dopo il crollo di una diga in una miniera d’oro nella regione di Krasnoyarsk Krai, in Siberia (Russia). La diga, che serviva un impianto idroelettrico, è crollata dopo giorni di piogge intense e l’acqua

Crolla la diga in una miniera d’oro in Siberia : 13 morti e alMeno 10 dispersi : 13 persone sono rimaste uccise a causa del crollo di una diga in una miniera d’oro nella regione di Krasnoyarsk, in Siberia. “Al momento, ci sono informazioni riguardo a 13 morti”, ha riferito il ministero russo per le Emergenze. Secondo i soccorritori, almeno 14 lavoratori sono stati ricoverati in ospedale. Il crollo della diga sul fiume Seiba ha provocato l’allagamento delle capanne dove vivevano i lavoratori della ...

Esplosione in una moschea in Afghanistan - alMeno 62 morti : E' di almeno 62 morti il bilancio di una Esplosione avvenuta in una moschea a Haska Mina, nella provincia afghana di Nangarhar. Al momento dell'Esplosione nella moschea si trovano, riunite per la preghiera del venerdi' circa 350 fedeli. Nesun gruppo, tra talebani e Isis entrambi presenti nella provincia, ha rivendicato l'attentato. Le ultime notizie dell'agenzia afghana Pajhwok parlano di almeno 62 morti e 32 ferit. Il portavoce del governatore ...

AlMeno 60 persone sono morte per una bomba esplosa in una moschea a Deh Bala - nell’Afghanistan orientale : Almeno 60 persone sono morte e 50 sono state ferite dopo che una bomba è esplosa in una moschea a Deh Bala, nell’Afghanistan orientale. L’esplosione è avvenuta durante le preghiere del venerdì, le più partecipate dai fedeli musulmani. Un portavoce del

Caterina Balivo : "Menomale che sono nata bella - altrimenti sarei una brutta acida!" : Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da me, programma del pomeriggio di Rai 1, è stata intervistata dal settimanale Grazia.Oltre ad aver parlato ampiamente di televisione (la parte "televisiva" dell'intervista la trovate su TvBlog), la conduttrice di Aversa ha anche svelato alcuni aspetti del proprio privato. prosegui la letturaCaterina Balivo: "Menomale che sono nata bella, altrimenti sarei una brutta acida!" pubblicato su Gossipblog.it 17 ...

In Libano una serie di grossi incendi ha provocato alMeno 5 morti e molti feriti : In Libano si sono sviluppati grossi incendi che il capo della Protezione Civile ha definito come i peggiori ad aver interessato il paese da decenni a questa parte: i media locali parlano di almeno due morti tra i civli –