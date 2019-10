Il peso delle Regionali in Umbria e le mani di Matteo Salvini sull’Italia

Raffiche di vento a 170 all’ora - il lavavetri rimane appeso in balia delle raffiche : Stava pulendo la facciata a vetri della Stantec Tower di Edmonton, nello stato dell’Alberta, in Canada, quando una forte raffica di vento ha fatto vacillare il ponte mobile su cui stava lavorando con un collega. La scena è stata ripresa da alcune persone che hanno assistito terrorizzate. L’uomo è poi stato tratto in salvo dai vigili del fuoco L'articolo raffiche di vento a 170 all’ora, il lavavetri rimane appeso in balia ...

Finto arresto per tre modelle : sospeso il (vero) poliziotto complice del video virale su Instagram : Un poliziotto di Miami si è prestato alla goliardata di tre bellissime modelle; tra le quali Francia James, che hanno simulato un arresto: il tutore dell'ordine è stato sospeso e sottoposto a indagine interna presso il commissariato I social sono diventati un veicolo di informazioni potentissimo ed è qui che, ormai, tantissimi brand investono per la pubblicità dei loro prodotti. Influencer e personaggi noti utilizzano Instagram per promuoversi ...

Juve - cresce il peso delle plusvalenze sui ricavi : plusvalenze Juventus 2018-2019 – cresce il peso delle plusvalenze e dei ricavi da prestiti sul bilancio della Juventus relativo alla stagione 2018-2019. Nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2019 il club presieduto da Andrea Agnelli ha registrato ricavi complessivi per 621,5 milioni di euro, in aumento di 116,8 milioni rispetto ai 504,7 milioni dell’esercizio 2017-2018 (+23,1%). […] L'articolo Juve, cresce il peso delle ...

Il bronzo di Eleonora Giorgi e il peso delle etichette : Oggi a Casa Atletica Italiana ci siamo svegliati stropicciati ma felici, è arrivata la prima medaglia, un bronzo, grazie all’impresa storica, anzi, eroica di Eleonora Anna Giorgi nella 50km di marcia. In una città dove è proibitivo già uscire dal microclima condizionato degli alberghi per fare quatt

Renzi : “Finalmente mi sento libero - non ne potevo più delle divisioni nel Pd - peso 3 chili in meno” : Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, intervenuto a 'Non è l'Arena' su La7, commenta così la sua separazione dal Partito Democratico: "Finalmente mi sento libero, non ne potevo più delle divisioni interne nel Partito Democratico, ma non ne potevano più nemmeno gli italiani, è meglio così per tutti, almeno si fa chiarezza".Continua a leggere

Difesa dei campionati e meno peso alla storia : la proposta delle Leghe per le Coppe : L’European Leagues, l’Associazione delle Leghe europee che rappresenta più di 950 club in 29 paesi in tutta Europa, ha presentato oggi i propri principi per contribuire alla riforma e al miglioramento delle competizioni europee per club a partire dal 2024. Sono stati identificati 3 punti chiave per il futuro delle Coppe europee per club: Proteggere […] L'articolo Difesa dei campionati e meno peso alla storia: la proposta delle Leghe ...