Son Heung-min | Napoli e Juventus sul calciatore sudcoreano

Fonte : forzazzurri

(Di domenica 27 ottobre 2019) Son-min,, ala o attaccante del Tottenham e capitano della Nazionale sudcoreana è seguito con molto interesse dale dalla. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Daily Express, azzurri e bianconeri sarebbero pronti a cercare di arrivare al, pronto a partire dalla finestra di mercato invernale. Son-min, proveniente da una grande stagione nella squadra inglese lo scorso anno con della cavalcata europea degli Spurs, è stato eletto giocatore dell’anno del club, ma non è considerato un titolare fisso da Mauricio Pochettino nonostante il suo ottimo rendimento. Il, infatti, si è reso protagonista con cinque gol e tre assist in 11 presenze tra Premier League, Champions e Carabao Cup. Per Pochettino non è dunque un elemento imprescindibile nell’11 della squadra, dettaglio che potrebbe spingere il ...

