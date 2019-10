Overwatch | un giocatore ha usato il Workshop per una proposta di matrimonio

Fonte : eurogamer

(Di domenica 27 ottobre 2019) Undiha utilizzato ildiper realizzare una creativadi.La modalità realizzata da Alex Watson all'apparenza è un semplice percorso di addestramento pensato per il super salto di Moira (il personaggio più utilizzato dalla ragazza), una tecnica utilizzata dai giocatori più esperti per accedere velocemente a zone sopraelevate. Il percorso presenta una serie di punti di controllo illuminati con dei fasci di luce gialla, che devono essere attraversati in un determinato ordine per completare la sfida.In realtà però la posizione dei punti di controllo forma le parole "Marry Me" ("Sposami", in italiano), a cui la ragazza ha reagito per l'emozione con un colorito "F*CK YOU!" dopo aver realizzato di essere stata "ingannata" dal ragazzo. In ogni caso, la modalità ha avuto successo, visto che pochi secondi dopo è arrivato il fatidico ...

