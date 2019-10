Miccichè critica Berlusconi su Lega | faccio partito Sud

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Micciche', leader di Forza Italia nell'Isola,Silviosul rapporto con lae in un'intervista a "Il Mattino" di Napoli, dice: "Lancio unper il Sud. La posizione che ha assuntonei confronti di Salvini e' legittima, ma non e' consona al mio passato e alle mie idee". Gia' nel 2011, sempre in polemica con La, Micciche' creo' la lista Grande Sud. "La mia - dice a Il Mattino - e' una riflessione notturna, ma ragionata, visto che non dormo piu' quando penso alla nostra alleanza con Salvini e al rischio che saremmo rigettati dall'Europa. Noi del Sud non possiamo stare con unanti europeista". Micciche' lancia un messaggio a: "Se Salvini vuole stare con noi, voti in Europa per la commissione di Ursula Von Dr Leyen visto che Fi immagino si schierera' a favore. Oggi ...

