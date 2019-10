Via dei Savorelli Morto 17enne caduto da una finestra

Fonte : romadailynews

(Di sabato 26 ottobre 2019) La tragedia è successa a Roma, per la precisione in via dei. Il giovane èda unadelle scale posta al quinto piano. Un ragazzo di 17 anni èdopo essereda unadelle scale posta al quinto piano di una palazzina in via dei, centro della Capitale. Il corpo del giovane e’ stato trovato all’interno del cortiletto interno. Sul posto i poliziotti del commissariato Primavalle e i colleghi del commissariato Aurelio. Tutte le piste restano aperte nelle indagini. In campo anche la Scientifica. L'articolo Via deida unaproviene da RomaDailyNews.

