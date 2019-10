Veera Kinnunen e Oradei tornano a lavorare insieme | Osvaldo è sparito

Ballando - tra Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen amore già finito? Gli indizi sui social : Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen si sono già lasciati? Al momento non c'è una conferma ufficiale da parte degli interessati, ma per la coppia nata grazie a Ballando con le stelle...

Osvaldo e Veera Kinnunen - il gossip che è già sulla bocca di tutti : Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen hanno fatto parlare per tutta l’estate. Sono usciti allo scoperto poco dopo la fine di “Ballando con le Stelle”, dove erano partner, ma i rumor di una loro intesa circolavano già con insistenza. Anche perché lei è la ex di un altro protagonista dello show di Milly Carlucci, Stefano Oradei, che si è da poco confessato nel salotto tv di Eleonora Daniele. A “Storie Italiane” Oradei ha ribadito che la relazione ...

Storie Italiane - Stefano Oradei commosso parla della storia finita con Veera Kinnunen : Adesso parla lui. Lui è Stefano Oradei, ballerino e coreografo, famoso per aver fatto parte per anni dei ‘maestri’ di Ballando con le stelle. Lei è Veera Kinnunen, ballerina e coreografa svedese, anche lei nel cast del talent danzante di Milly Carlucci. Insieme da 11 anni la loro storia d’amore si è conclusa in maniera alquanto brusca questa primavera, con discussioni fotografate e finite sul settimanale Oggi e scuse in diretta ...