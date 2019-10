Milano | 18enne denuncia stupro mentre rientra nel campus universitario di Rozzano

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 ottobre 2019) Stavando nel suodiquando è stata prima minacciata con un coltello e poi violentata da uno sconosciuto. Lo ha raccontato una ragazza, cittadina indiana di 18 anni, residente a Manchester ma in Italia per un periodo di studio, ai carabinieri e ai medici dell’ospedale Humanitas. I militari sono ora al lavoro per confermare o meno il racconto della. Secondo quanto riferito dalla studentessa, gli abusi sarebbero avvenuti la notte di giovedì in una strada del comune alle porte di. Una prima conferma arriva già dai medici che hanno riscontrato elementi compatibili con l’abuso sessualeto. L'articoloneldiproviene da Il Fatto Quotidiano.

