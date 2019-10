Che ne è stato dei rohingya

Il presidente della ong Sea Eye ha detto Che l’equipaggio della nave Alan Kurdi è stato minacciato con le armi dalla Guardia costiera libica : Gorden Isler, presidente della ong tedesca Sea Eye, ha scritto su Twitter che l’equipaggio della nave Alan Kurdi, impegnata nel mar Mediterraneo per soccorrere i migranti, è stato minacciato con le armi da alcuni membri della cosiddetta Guardia costiera libica a

Fabio Quagliarella - arrestato lo stalker del calciatore. Perseguitò anChe altre persone con false accuse di pedofilia e collusioni con i clan : Si fingeva amico e le perseguitava con lettere e messaggi anonimi contenenti false accuse di pedofilia e di collusioni con la criminalità organizzata. È successo con Fabio Quagliarella, per anni. Ma anche con Guido Lembo, gestore di un noto locale di Capri, e con altri imprenditori e professionisti. Adesso è in carcere. Polizia e carabinieri hanno infatti dato esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti di Raffaele Piccolo, ex ...

Il Napoli smentisce Il Mattino : “Falso Che Haaland sarebbe stato proposto al Napoli per 5 milioni” : Il Calcio Napoli smentisce ufficialmente Il Mattino su Haaland – il centravanti del Salisburgo – che sarebbe stato offerto agli azzurri per cinque milioni. Oggi Il Mattino, a pagina 21, ha dedicato ampio spazio all’intervista a Loris Boni (c he i più grandicelli ricorderanno nella Roma e nella Sampdoria. Un titolone a tutta pagina: “Così saltò il colpo Haaland”. Perché oggi, è scritto nell’articolo, Boni fa ...

Luca Sacchi - la mamma del pusher arrestato : «L'ho denunciato io - meglio in cella Che a spacciare» : Quando gli agenti di polizia che per tante sere lo hanno visto nel quartiere e lo conoscono da tempo lo fermano, non riescono a fare altro se non ripetergli: «Come ti sei ridotto?». Tu,...

Le verità di Bija : "Nel 2017 sono stato anChe a Roma" : Mauro Indelicato Questa sera è andata in onda l'intervista integrale a Bija, il presunto trafficante libico presente in Italia nel maggio 2017 come rappresentante della Guardia Costiera del suo paese: "sono stato anche a Roma ed ho incontrato molti personaggi delle istituzioni italiane" In questo venerdì mattina erano sorte già delle anticipazioni sull’intervista curata da Francesca Mannocchi a Bija, nome di battaglia di Abdou Rahman ...

Migranti - il trafficante “Bija” Che incontrò i membri dell’Interno : “Sono stato al Viminale. Minniti? Non so se l’ho incontrato - forse” : Abd al-Rahman al-Milad, meglio conosciuto come Bija, il trafficante di esseri umani a capo della Guardia Costiera libica di Zawiya che, come rivelato dalle inchieste di Nacy Porsia e di Avvenire, aveva incontrato rappresentanti del ministero dell’Interno italiano al Cara di Mineo nell’ambito della trattativa per la gestione dei flussi migratori dalla Libia ha rilasciato un ‘intervista a L’Espresso. E ha aggiunto un ...

Claudio Lippi è stato aggredito ho pensato Che mi volevano accoltellare : Claudio Lippi ha avuto una discussione con un uomo rimproverato dallo stesso Lippi in quanto stava gettando la spazzatura per strada e non negli appositi cassonetti. Il presentatore ha raccontato al settimanale “Nuovo” che ha cercato di far ragionare il signore, ma la risposta sarebbe stata “Pensi di potermi dire qualcosa perché sei un volto tivù?”, infilando poi una mano nella tasca. “Ho temuto potesse darmi una coltellata”. ...

Luca Sacchi - si è costituito uno dei due assassini. Arrestato anChe il suo complice. Entrambi sono del quartiere Ponte di Nona : Si è costituito questa notte, accompagnato dal proprio avvocato, alla squadra mobile di via Genova a Roma, uno dei due assassini di Luca Sacchi, il ragazzo di 24 anni ucciso mercoledì...

Stasera Italia - Giorgia Meloni : "Ragazzo ucciso a Roma - sembra Che lo Stato non abbia più il controllo" : Giorgia Meloni interviene sull'omicidio di Luca Sacchi, il ragazzo ammazzato a Roma da due rapinatori nel tentativo di difendere la sua fidanzata, in diretta da Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4. "Non si può morire così a 25 anni. Non voglio fare polemica ma è vero che in Italia l'impre

Mondo di mezzo - come chiamare un potere criminale Che ricatta lo Stato? : Le sentenze della magistratura vanno rispettate. Ma si possono, in qualche caso si devono criticare. E’ sbagliata e pericolosa la sentenza della Corte di Cassazione che ha definitivamente sancito la non sussistenza dell’aggravante mafiosa prevista dall’art. 416bis del codice penale ai traffici della banda di criminali, politici, imprenditori, professionisti che hanno monopolizzato per anni diversi settori amministrativi capitolini e altri affari ...

Roma - è deceduto il 25enne Che ieri notte è stato sparato vicino ad un pub : Luca Sacchi, il 25enne che ieri notte 23 ottobre 2019 è stato raggiunto da un colpo secco di pistola alla nuca al rione Appio Latino di Roma, precisamente in via Bartoloni (angolo con via Teodoro Mommsen), non ce l'ha fatta. Il ragazzo era ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Giovanni della Capitale, e i medici hanno fatto davvero di tutto per poterlo strappare al suo triste destino. Il 25enne ieri sera aveva deciso di ...

Migranti - la gaffe di Trump : “Costruirò un muro anChe in Colorado”. Ma lo stato non confina con il Messico : gaffe di Donald Trump che durante un comizio a Pittsburgh ha affermato che la sua amministrazione sta costruendo un muro anche in Colorado. Peccato che questo stato non confina con il Messico ma con lo stato Usa del New Mexico. Subito sui social si è scatenata l’ironia L'articolo Migranti, la gaffe di Trump: “Costruirò un muro anche in Colorado”. Ma lo stato non confina con il Messico proviene da Il Fatto Quotidiano.