Anticipazioni Il Segreto al 2 novembre | Severo aggredisce Francisca | Elsa viene picchiata

Il Segreto - Anticipazioni : Maria si trasferisce da Fernando all'oscuro di Francisca : Clamorosi colpi di scena accadranno nelle prossime puntate de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra ambientata in un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, in onda tra qualche settimana sui teleschermi di Mediaset, si soffermano su Maria Castaneda, interpretata dall'attrice spagnola Loreto Mauleon. La sorella di Matias, infatti, accetterà la proposta di Fernando Mesia di trasferirsi a La Havana ...

Il Segreto Anticipazioni 27 ottobre 2019 : Severo sospetta che Francisca sia responsabile del suo fallimento : Severo, ormai in bancarotta, nutre dei sospetti nei confronti Francisca. Purtroppo nessuno sembra credergli...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole 28-31 ottobre : la Montenegro vuole riprendersi la villa : Le anticipazioni spagnole relative alle puntate de Il Segreto della prossima settimana si concentrano ampiamente sulle intenzioni di Donna Francisca di recuperare i suoi averi. E l'occasione risulterà a lei propizia quando Ignazio annuncerà di voler porre fine al suo domicilio a Puente Viejo. Sarà allora che la Marchesa e la Montenegro si appresteranno a porgere una interessante offerta per la villa: verrà accettata? Il matrimonio di Matias e ...

Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole : Gracia Perde la Vita! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: dopo il salto temporale, i telespettatori scoprono le sorti dei personaggi. Gracia ha perso la vita e un protagonista negativo sta per tornare… Il Segreto è sempre stato ricco di colpi di scena, ma con l’arrivo dela nuova stagione questi ultimi aumenteranno tantissimo. In particolar modo, alcuni personaggi perdono la vita in maniera imprevista, mentre altri tornano inaspettatamente a Puente ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019: Raimundo ha salvato Prudencio dalle minacce di don Pablo e ora dovrà dimostrare gratitudine a Donna Francisca… Adela e il parroco se la prendono con Antolina Ramos per l’arresto di Elsa. In seguito, Isaac lascia Antolina… Severo è infuriato con la Montenegro e la accusa di avergli rovinato la vita, provocando la caduta del prezzo del riso… Il ...

Il Segreto Anticipazioni 27ottobre - torna il serale : scontro tra Severo e la Montenegro : Arrivano delle buone notizie per tutti gli appassionati de Il Segreto. Dopo un lungo stop, i vertici del biscione hanno deciso di rispolverare l'appuntamento con il serale. La soap verrà trasmessa domenica e, stando alle anticipazioni riportate all'interno della guida tv ufficiale Mediaset, si evince che ne vedremo di tutti i colori. Scoppierà una lite accesa tra Severo e Francisca mentre Antolina, ancora una volta, metterà in atto un piano ...

Il Segreto Anticipazioni 26 ottobre 2019 : la femminista Araceli Padovano incanta Adela e Irene : Adele e Irene possono finalmente compiacersi del loro lavoro, la femminista Araceli Padovano si è rivelata una grande scoperta. Nel frattempo Gracia affronta l'invadenza di Dolores.

L'Isola di Pietro 3/ Anticipazioni 25 ottobre : qual è il segreto di Diego? : L'Isola di Pietro 3, Anticipazioni puntata 25 ottobre: Elena scopre un possibile segreto di Valerio; Diego confessa tutto al medico.

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 25 ottobre : Prudencio minacciato da... : Il Segreto, Anticipazioni puntata di oggi, 25 ottobre: Elsa rimane in carcere in balia di Rufina mentre Isaac affronta Antolina e Prudencio che fine farà?

Anticipazioni Il Segreto dal 27 ottobre al 2 novembre : Elsa vicina alla morte : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Elsa scopre di avere una malattia, Severo fa costruire una bomba Le Anticipazioni de Il Segreto sulla prossima settimana rivelano che Elsa viene violentemente picchiata da Rufina in carcere e il Sergente Cifuentes constata il suo decesso. Fortunatamente il dottor Zabaleta riesce a farle riprendere i sensi. Sconvolto per quanto […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 27 ottobre al 2 novembre: ...

Il Segreto Anticipazioni : MARIA va a vivere con FERNANDO! : Un inaspettato trasferimento caratterizzerà le prossime puntate italiane della telenovela Il Segreto: senza consultare minimamente la madrina Francisca Montenegro (MARIA Bouzas), MARIA Castañeda (Loreto Mauleòn) deciderà infatti di soggiornare a La Havana in compagnia di Fernando Mesia (Carlos Serrano). Scopriamo insieme in quali circostanze avverrà questo risvolto della trama… Il Segreto, news: MARIA perde l’uso delle gambe Le ...

Il Segreto - Anticipazioni 26 e 27 ottobre : lite tra Francisca e Severo : Gli appuntamenti di questo fine settimana con la soap opera Il Segreto saranno incentrati su due avvenimenti interessanti. Il primo riguarderà il prosieguo delle riunioni delle associazioni delle femministe. Il secondo evento, invece, riguarderà l'accesa lite tra Severo e Francisca a causa del crollo del mercato del riso. La donna, di fatto, verrà accusata di essere stata l'artefice di quanto accaduto. Questo è un affronto che, naturalmente, non ...

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 25 ottobre : Elsa morirà in prigione? : Il Segreto, Anticipazioni puntata 25 ottobre: Elsa rimane in carcere in balia di Rufina mentre Isaac affronta Antolina, ritirerà la denuncia?

Anticipazioni Il Segreto : Elsa guarirà e potrà sposare Isaac - vedovo di Antolina : Buone e cattive notizie si alterneranno nelle prossime puntate de Il Segreto, facendo temere il peggio per la povera Elsa. Quest'ultima, infatti, verrà operata in seguito alla scoperta della grave malattia cardiaca ma ancora per qualche tempo dovrà fare i conti con gli intrighi di Antolina, pronta a tutto per portare a termine la sua definitiva vendetta. Dopo una serie di eventi al cardiopalma, la Ramos precipiterà dal burrone e (salvo sorprese ...