Umbria | trionfo del Centrodestra Voto | le estimation di Affaritaliani

Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Netta vittoria delalle elezioni regionali in. In base alledel sondaggista Alessandro Amadori per.it, la candidata di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e altri - Donatella Tesei - si è imposta con ampio margine... Segui su.it

actarus1070 : Complimenti ai vertici 5 stelle è stato un trionfo in Umbria - GabrieleEliaCsm : RT @Storace: In #Umbria il centrodestra verso un trionfo di dimensioni inaspettate. Crolla l’alleanza di #Conte, in fuga gli elettori #Pd e… - tuscolo : RT @Storace: In #Umbria il centrodestra verso un trionfo di dimensioni inaspettate. Crolla l’alleanza di #Conte, in fuga gli elettori #Pd e… -