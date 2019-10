Rischio pantano per Del Vecchio In Mediobanca senza posti in Cda

Fonte : affaritaliani

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Per Delilinè sempre più concreto, almeno nell'immediato. L'imprenditore, ufficialmente al 6,94% ma ufficiosamente già all'8% (con l'obiettivo di arrivare al 14%-15%), vorrebbe una svolta sulla gestione e il rinnovamento di alcuni elementi delle governance di Piazzetta Cuccia, ma coi fondi che dopo l'ultima trimestrale sembrano ancora più a favore dell'amministratore Alberto Nagel e un anno davanti prima che si riproponga il tema del rinnovo del Cda Segui su affaritaliani.it

