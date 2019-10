Previsioni zodiacali 26-27 10 | weekend ' top' per Gemelli e Leone

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Durante il fine settimana del 26 e 27 ottobre 2019 troveremo la Luna e Marte stazionare in Bilancia mentre Mercurio, Venere ed il Sole saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà nell'orbita del Cancro e Nettuno permarrà nel domicilio dei Pesci. Di seguito leastrologiche per i 12 segnineldel 26 e 27 ottobre. Umore a gonfie vele per iAriete: perplessi. L'ambiguo comportamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso sulle prime ai nativi che, successivamente, si sfogheranno probabilmente con una scenata di gelosia. Toro: energie al ribasso. Il bottino energetico odierno potrebbe risultare scarno ed i nati Toro, a ragion veduta, potrebbero procrastinare le incombenze pratiche più gravose a data da destinarsi....

