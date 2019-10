Olivia | la bimba con Hiv adottata da una coppia gay dopo il rifiuto di 10 famiglie etero

Fonte : fanpage

(Di venerdì 25 ottobre 2019)è nata con il virus dell’Hiv. Abbandonata dalla mamma in un ospedale argentino, la piccola è stata proposta in adozione a 10sessuali che hanno rifiutato a causa della sua malattia. A non esitare sono stati invece Ariel e Damian, unagay sposata, che sono diventati i genitori della, grazie alle cure mediche, è guarita e oggi ha 5 anni.