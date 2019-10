MotoGp | Zarco è già più veloce di Jorge Lorenzo | “la top-10 è fattibile | non siamo

Johann Zarco MotoGp - GP Australia 2019 : “Devo ancora trovare il giusto feeling - spero nella pioggia…” : Johann Zarco fa un primo bilancio al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di MotoGP. Il pilota francese, al rientro con il team LCR Honda, dopo aver iniziato l’annata con la scuderia Red Bull KTM, ammette che il suo venerdì, gioco forza, è stato solamente utilizzato per togliersi di dosso la ruggine e provare a conoscere meglio la nuova moto. “Come inizio non c’è male – spiega ai ...

MotoGp - Zarco non si fa illusioni : “la Honda mi ha parlato chiaro. Lorenzo? Su di lui c’è un punto interrogativo” : Il pilota francese torna in pista a Phillip Island dopo essere stato appiedato dalla KTM, correrà gli ultimi tre Gran Premi con la Honda LCR Johann Zarco è tornato, correrà gli ultimi tre Gran Premi della stagione in sella alla Honda LCR, provando a costruirsi un futuro in vista della prossima stagione. AFP/LaPresse Nessuna illusione però per il transalpino, consapevole del fatto che sarà dura strappare una moto nel Mondiale del 2020: ...

Johann Zarco MotoGp - GP Australia 2019 : “Mi sono reso conto che voglio gareggiare - voglio godermi queste settimane” : Il francese Johann Zarco ritorna in MotoGP con il team LCR Honda dopo i tre Gran Premi in panchina, come risultato del brusco divorzio con KTM seguito ad un anno ricco di delusioni reciproche e tensioni. Questi ultimi tre appuntamenti che partiranno da questo GP dell’Australia 2019 saranno importantissimi per il futuro del transalpino che vuole provare al mondo delle due ruote di saper ancora andare forte e di meritarsi un sedile ...

MotoGp - Puig fa chiarezza : “il futuro di Lorenzo dipende da Zarco? Vi spiego come stanno le cose” : Il team manager della HRC ha parlato dell’arrivo di Zarco sulla Honda LCR e del futuro di Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo continua a faticare in sella alla Honda HRC, rimanendo lontano dai piloti di testa nonostante i piccoli miglioramenti apportati alla moto nelle scorse settimane. AFP/LaPresse Una situazione davvero difficile da gestire sia per il maiorchino che per la scuderia, davvero sconsolata al cospetto dei risultati ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Johann Zarco con la LCR Honda negli ultimi 3 GP. Un “test” per poi prendere il posto di Lorenzo? : Ha animato il paddock la notizia dell’arrivo nel Team LCR Honda di Johann Zarco. Il francese, appiedato dalla KTM, è in cerca di una sistemazione nel prossimo futuro e, visto l’infortunio del giapponese Takaaki Nakagami, avrà la sua chance nelle ultime tre apparizioni del Mondiale 2019 di MotoGP sulla moto nipponica. Una storia che però potrebbe non essere solo frutto della necessità ma anche un progetto a lunga scadenza. Non è un ...

La verità di Johann Zarco : “Honda mi ha detto di non farmi illusioni. Se non sarò veloce non avrò posto in MotoGp” : Johann Zarco sincero dopo la firma con Honda: il pilota francese sa bene di doversi guadagnare l’eventuale riconferma Dopo una stagione fortemente al di sotto delle aspettative, Johann Zarco e la KTM si sono separati. Il pilota francese sembrava destinato a restare senza moto per l’ultima parte del Motomondiale, ma invece Honda ha dciso di dargli una chance chiamandolo in sostituzione di Nakagami. Per Zarco sarà una sfida: dopo ...

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Giappone 2019 : “Arrivo meglio fisicamente. Zarco in Honda? Una buona mossa” : Jorge Lorenzo prosegue nella sua stagione travagliata caratterizzata da pessimi risultati in pista e da un infortunio che sta rendendo davvero molto complicata la seconda parte del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda spera di invertire la rotta in occasione del GP del Giappone che andrà in scena nel weekend sulla pista di Motegi. Lo spagnolo negli ultimi mesi si è distinto per dichiarazioni poco amichevoli nei confronti del compagno di ...

MotoGp - Meregalli scarica Zarco : “non è più una nostra opzione. Problemi Valentino Rossi? Ecco cosa posso dire” : Il Team Director della Yamaha ha rivelato come sarà Folger il collaudatore della prossima stagione, soffermandosi poi sui Problemi del Dottore Il nome di Johann Zarco è stato tra i più chiacchierati nelle scorse settimane, il francese si è liberato dalla KTM e correrà le ultime tre gare con la Honda LCR, sostituendo Nakagami a partire da Phillip Island. AFP/LaPresse Il futuro del transalpino non sarà comunque alla Yamaha, come ammesso da ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non teme l’arrivo di Zarco e sulla visita in fabbrica svela : “alcuni mi hanno detto che sono il migliore” : Jorge Lorenzo, l’arrivo di Zarco in Honda e la visita in fabbrica in Giappone: le parole del maiorchino alla vigilia della gara di Motegi E’ ufficialmente iniziato il weekend di gara del Giappone: i piloti sono tutti arrivati a Motegi dove domani scenderanno in pista per le prime sessioni di prove libere. Occhi puntati su Jorge Lorenzo, ancora a caccia di un buon risultato e soprattutto della confidenza giusta per essere ...

MotoGp – Valentino Rossi tra obiettivi e lavoro sodo - il Dottore sincero : “Zarco alla Honda? Un peccato perchè…” : Valentino Rossi non perde le speranze dopo una serie difficile di gare: le parole del Dottore nel giovedì pre-gara di Motegi I piloti della MotoGp sono arrivati a Motegi, dove domenica si correrà il Gp del Giappone, prima gara del trittico asiatico. La Yamaha arriva in terra giapponese motivata ma a caccia di miglioramenti che possano permettere ai piloti di essere più competitivi. AFP/LaPresse In particolar modo Valentino Rossi ha bisogno ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Johann Zarco sostituirà Takaaki Nakagami nelle ultime tre gare della stagione : Come era già stato anticipato, il giapponese Takaaki Nakagami dovrà farsi operare alla spalla dopo il Gran Premio del Giappone 2019 di MotoGP e, di conseguenza, salterà gli ultimi tre appuntamenti del Mondiale. Il team LCR Honda IDEMITSU ha quindi deciso di puntare sul francese Johann Zarco che aveva già chiuso il suo rapporto con il team Red Bull KTM con il quale aveva iniziato la sua annata. Il due volte campione del mondo in Moto2, quindi, si ...

