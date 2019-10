Lascia i suoi animali senza cibo e il cane mangia il gatto per sopravvivere | condannata a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Hato il suoKray e idue gatti, Reggie e Ronnie, da soli eper giorni, chiusi in casa. Glihanno cercato di trovare qualcosa di cui nutrirsi ovunque, nei cestini dell’immondizia e in ogni angolo della casa. Ma alla fine per i due gatti non c’è stato niente da fare e sono morti di fame. Kray, uno Staffordshire bull terrier, ha dovutore la carcassa di uno dei due mici per. La donna, Tiffany Guest, 29 anni, è stataa 18 mesi di carcere. Siamo Kenilworth, contea di Warwickshire. I fatti risalgono al 2017 e così la condanna ma la donna, che era stata rintracciata al lavoro, vicino alla sua abitazione, era fuggita subito a Malta. Come riporta il Daily Mail, è tornata in Gran Bretagna solo 13 mesi fa ed è stata arrestata al confine. Non appena rita in libertà vigilata è però di nuovo fuggita a Malta. Rientrata ...

