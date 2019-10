Juve | aumento capitale potrebbe portare grandi acquisti | fra i nomi Mbappé e Sancho

Juventus - Agnelli : “Aumento di capitale da 300 milioni”. Paratici : “Cessione Dybala? Ecco la verità” : Andrea Agnelli, intervenuto durante l’assemblea degli azionisti, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla Juventus e sulle strategie future. Il presidente bianconero ha confermato l’aumento di capitale da 300 milioni di euro: “Oggi chiederemo anche a voi azionisti di approvare l’aumento di capitale di 300 milioni destinato al nuovo piano di sviluppo. Ha […] L'articolo Juventus, ...

Mercato Juventus - Come annunciato nelle scorse settimane, la Juventus è pronta all'aumento di capitale per circa 300 milioni di euro. Una mossa che consentirà ai bianconeri di recitare una parte d'assoluta protagonista già a partire dall'imminente sessione di Mercato invernale. Questo ciò che si legge nell'odierna edizione della "Gazzetta dello Sport".

Juventus : aumento di capitale potrebbe portare un nuovo stadio per le donne : La Juventus ha di recente ufficializzato l'aumento di capitale di 300 milioni di euro, una somma notevole che ai tanti è sembrato un modo per ripianare i debiti dovuti all'ingaggio di Cristiano Ronaldo, che evidentemente ha incrementato i costi societari. Tutt'altro, secondo Tuttosport, in quanto la strategia della proprietà è evidente: avvicinarsi alle società europee più ricche che attualmente fatturano 150-200 milioni di euro in più all'anno. ...

Juventus - con l’aumento di capitale arriva anche un nuovo stadio : i progetti futuri [DETTAGLI] : La Juventus guarda al futuro. L’obiettivo dichiarato dei bianconeri è quello di arrivare ai livelli di Barcellona o Bayern Monaco, che fatturano quasi 1 miliardo a stagione. Per rimanere in linea con i top club europei, la società bianconera deve proseguire sulla linea adottata negli ultimi anni. Ingaggiando top player come Cristiano Ronaldo e de Ligt la Juventus è rimasta agganciata al treno europeo. Dal 2006 ad oggi, la crescita ...

Analista Banca IMI : 'Debito Juve sostenibile - aumento capitale per colpi alla CR7' : La Juventus ha evidentemente sostenuto importanti spese negli ultimi anni, in questo senso l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha portato una notevole spesa sia nell'acquisto del cartellino che nel costo per lo stipendio, tanto è che molti media hanno alimentato molte voci pesanti sulla situazione finanziaria bianconera. A tranquillizzare i sostenitori della Juventus ci ha pensato Alberto Francese, Analista della Banca IMI, che alla Gazzetta dello ...

Evidentemente questa meravigliosa ricapitalizzazione – strombazzata da tanti media italiani – non ha convinto gli investitori. Ovviamente. Oggi è stato il primo giorno di Borsa dopo la presentazione del bilancio che ha evidenziato un rosso di 40 milioni. In Spagna, Diario As scrive del lunedì nero della Juventus in Borsa. Scrive l'edizione on line del quotidiano che le azioni della Juventus sono crollate del 7,2%

Juve - ufficializzato aumento capitale di 300 milioni : grande impatto di CR7 sul bilancio : Il 20 settembre è stato approvato il bilancio d'esercizio della Juventus, e allo stesso tempo è stato anche ufficializzato il piano di sviluppo dei bianconeri dalla stagione 2019-2020 al 2023-2024, con l'obiettivo di un sviluppo economico unito al mantenimento della competitività sportiva. Equilibrio economico e finanziario e risultati sportivi sono il binomio indissolubile promosso dal consiglio d'amministrazione e per ovviare a questo è stato ...

Bilancio Juve – Non basta l’aumento dei ricavi a scongiurare il rosso per la società di Agnelli : Non basta l’aumento dei ricavi a scongiurare il rosso per la società di Agnelli. La Juve ha reso noto oggi il Bilancio 2018/19 che, come già era noto, è in perdita di 39,9 milioni, come riporta Calcio e Finanza, che evidenzia una variazione negativa di € 20,7 milioni rispetto alla perdita di € 19,2 milioni dell’esercizio precedente. Il motivo è principalmente l’aumento dei costo della società bianconera per il personale tesserato, ...

Juventus - il CdA approva il piano di sviluppo : 300 milioni di aumento di capitale : Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2019, che evidenzia ricavi pari a € 621,5 milioni e una perdita di € 39,9 milioni. E’ stato inoltre approvato il piano di sviluppo per gli esercizi 2019/2020 – 2023/2024. A sostegno del piano sarà proposto agli Azionisti un aumento di capitale sociale a pagamento di massimi 300 milioni di euro. Lo comunica la ...

Juventus - proposto aumento di capitale di 300 milioni. Debiti a 463 - 5 milioni : La ricapitalizzazione sarà sottoposta all’assemblea del 24 ottobre prossimo ed è la conseguenza degli elevati investimenti degli ultimi anni e dell’aumento dei costi che hanno portato il bilancio al 30 giugno 2019 in rosso (-39,9 milioni), per il secondo anno consecutivo