Incendi a Nord di Los Angeles | evacuate 50mila persone

California - maxi Incendio a nord di Los Angeles : 12mila case evacuate - quasi 2mila ettari in fiamme. Il rogo ripreso da un’auto : Il nord di Los Angeles avvolto dalle fiamme a causa di un maxi incendio che si è sviluppato nella notte tra giovedì e venerdì e che si sta velocemente propagando a causa dei forti venti che stanno colpendo la California. Per questo motivo, l’evacuazione forzata riguarda decine di migliaia di residenti: al momento sono oltre 12mila le case interessate in un’area di quasi 2mila ettari. Diversi edifici sono già stati distrutti, mentre ...