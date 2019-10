Sector No Limits | gli orologi in plastica riciclata recuperata dagli oceani

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Da sempre legato al mondo della natura e al mondo dell'outdoor, il brand disportivilancia il progetto Save the Ocean, con cui si impegna nella salvaguardia ambientale, partendo da uno dei suoi elementi più importanti: il mare. Lapresente negliè alla base dell’inquinamento che contamina i mari, portando ogni anno alla morte di centinaia di migliaia di mammiferi marini. Per ridurre l’inquinamento deglie l’impatto ambientale che ne deriva,No- da anni attivo in progetti legati alla sostenibilità ambientale - si impegna concretamente nell’utilizzare(prevalentemente) e nel ridurre del 25% le emissioni di gas serra nei processi produttivi. NasceSave the Ocean, la nuova collezione diche il brand presenta in anteprima in ...

stefanodonnoup : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Sector No Limits | Nuova Campagna FW19 - casisalobianco : Sector No Limits, vieni a scoprire la collezione. Siamo in via Giovanni Zappalà 30/32 - Palermo -