Roma | 25enne reagisce alla rapina per proteggere la fidanzata | ucciso con un colpo di

Roma - reagisce a rapina e gli sparano in testa/ Grave 25enne : difendeva la fidanzata : Roma , tentata rapina finisce nel sangue: 25enne reagisce ai due rapina tori per difendere la fidanzata , gli sparano in testa a bruciapelo. È Grave

Roma - in fin di vita il 25enne che ha difeso la sua ragazza in via Mommsen : Sono gravissime le condizioni del ragazzo di 25 anni che nella notte tra il 23 e il 24 ottobre, nel quartiere Appio Latino di Roma, precisamente in via Franco Bartolini all'incrocio con via Teodoro Mommsen, è stato raggiunto da un colpo di pistola sparato da un soggetto ancora non identificato. Secondo la ricostruzione operata dai carabinieri, pare che la vittima avesse reagito ad un'aggressione in quanto la sua fidanzata, poco prima, era stata ...